Kiel

Ein Baum war in der Nacht auf dem Verkehrsübungsplatz der Kieler Polizei entwurzelt worden und drohte auf geparkte Autos an einer benachbarten Zufahrt zu stürzen. Zum Glück verhakte sich der Baum im Fallen in einem zweiten Baum. Er blieb so auf halber Höhe hängen und richtete keinen Schaden an.

Anwohner riefen die Feuerwehr. Der Baum wurde mit Hilfe der Drehleiter Stück für Stück zerlegen und am Straßenrand zur Abholung aufgestapelt. Schäden entstanden nicht.

Insgesamt ist die Einsatzlage durch Sturm Victoria in Kiel aber ruhig. "Wir haben deutlich weniger zu tun als letzten Sonntag", sagt Lagedienstführer Martin Jacobsen von der Berufsfeuerwehr. Beim Sturm Sabine mussten die Kieler Feuerwehren zu 46 Einsätzen ausrücken.

Die Feuerwehr geht noch bis etwa 17 Uhr von sturmartigen Windböen aus.

