Kiel

Der erste Herbststurm hat der Kieler Feuerwehr gut ein Dutzend Einsätze beschert. Zumeist Bäume oder Äste mussten in der Nacht zum Freitag gesichert oder zerlegt werden. Verletzte gab es durch den Sturm aber keine.

Im Kieler Hafen hat der Sturm die Fahrpläne der Kreuzfahrer durcheinandergewirbelt. Das Kreuzfahrtschiff „Aidaluna“ musste wegen des Windes den Schlepper „Bülk“ zur Unterstützung am Ostseekai anfordern.

Im Ostuferhafen machte am Freitag außerplanmäßig das große Kreuzfahrtschiff „MSC Seaview“ fest. Der Grund war die Absage des Besuchs in Warnemünde am Freitag. Das 323 Meter lange Schiff konnte wegen des Windes in Warnemünde nicht einlaufen.

Passagiere werden mit Bussen nach Rostock gebracht

Die Passagiere der „MSC Seaview“, die in Warnemünde das Schiff verlassen sollten, werden jetzt laut Reederei MSC mit Bussen von Kiel zur Warnow gebracht. In Kiel liegt die „MSC Seaview“ durch den Wind jetzt zwei Tage.

Ursprünglich war geplant, dass das Schiff nur am Sonnabend im Ostuferhafen abgefertigt wird. Die Besatzung hat so jetzt einen Tag Ruhe. Sonnabend startet sie planmäßig zur nächsten Kreuzfahrt.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der Kieler Hafen kann grundsätzlich bei fast jedem Wetter angelaufen werden“, so Ulf Jahnke, Sprecher des Seehafens. In Kiel wurden in diesem Jahr schon mehr als 100 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen gezählt.