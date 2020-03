Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hatte für Sonntag die Warnung vor einer Sturmflut an der Ostseeküste ausgesprochen. In Strande wurde die Promenade überspült, und in Eckernförde stieg der Pegel auf 1,40 Meter über Normal Null. Auch in Kiel waren Wind und Wellen deutlich zu spüren.