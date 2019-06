Werft will Schiff als Pfand zurückhalten

Kiel „Gorch Fock" - Werft will Schiff als Pfand zurückhalten Vor einem Treffen der Gläubiger bei der „Gorch-Fock“-Sanierung hat die Bredo-Werft bekräftigt, dass sie das Marineschulschiff als Pfand behalten will. Die Marine oder die Elsflether Werft sollten das Schiff mit 5,1 Millionen Euro brutto auslösen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Das Marine-Segelschulschiff "Gorch Fock" liegt in einem Dock der Bredo-Werft. Im Debakel bei der Sanierung des Schulschiffs "Gorch Fock" kommen die Gläubiger der insolventen Elsflether Werft am Montag in Nordenham zu ihrer ersten Versammlung zusammen. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam