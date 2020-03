Fähre Richtung Kiel: Passagier geht über Bord und wird gerettet

Kiel

"Um 19.54 Uhr haben wir eine Person im Wasser geortet und geborgen. Sie wird mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Norwegen gebracht", so Carl-Johann Linde, Sprecher für das schwedischen Joint Rescue Coordination Center Göteborg.

Über den Gesundheitszustand und die Nationalität der Person ist noch nichts bekannt. Zunächst sollen die Angehörigen benachrichtigt werden.

Ereignet hatte sich der Zwischenfall um 17.30 Uhr im Skagerrak auf Höhe des schwedischen Hafens Strömstad.

Fähre ist auf dem Weg nach Kiel

Die Retter hatten danach fast zweieinhalb Stunden mit einem Großaufgebot nach der Person gesucht. "Dabei wurden auch ein norwegischer und ein schwedischer Hubschrauber eingesetzt", so Linde.

Die "Color Magic" war dann um 19.30 Uhr von dem Rettungskoordniator aus der Suchformation entlassen worden. Sie setzte daraufhin die Fahrt nach Kiel fort. Auch die ebenfalls eingesetzt Fähre "Color Hybrid" dehte ab und setzte ihre fahrt fort.

Die Suche setzten dann drei Rettungskreuzer des Seenotrettungsdienstes sowie Fahrzeuge der Schifffahrtsverwaltung und der Küstenwache bis fort.

Um 20 Uhr wurde die Suchaktion beendet und alle Fahrzeuge in ihre Häfen entlassen.

In Kiel wird nach dem Anlegen am Donnerstag die Wasserschutzpolizei Kiel an Bord gehen und die Ermittlungen in Amtshilfe für die norwegischen Kollegen übernehmen. Dabei soll geklärt werden, wie die Person über Bord gegangen ist.