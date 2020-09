Kiel

90 Luftangriffe flogen die Alliierten zwischen 1940 und 1945 auf Kiel, und jeder einzelne wurde erfasst. Die Adressen beschädigter Häuser, Hallen, Fabrik- und Geschäftsgebäude, der Typ der Bombe, ob ein Blindgänger bemerkt wurde, die Schwere der Schäden, oder ob Menschen oder Tiere („Pferde durch Rauch erstickt“) zu Tode gekommen waren – sämtliche Meldungen liefen beim Kieler Polizeipräsidenten zusammen. Als geheim eingestuft, wurden diese nur wenigen Dienststellen zugänglich gemacht.

Nun sind sie erstmals vollständig und kommentiert herausgegeben worden von Alina Dallmann, Geografin in der Abteilung Luftbildauswertung des zum Landeskriminalamt Schleswig-Holstein gehörenden Kampfmittelräumdienstes in Felde, und von Jürgen Jensen, ehemaliger Kieler Archiv- und Museumsdirektor.

In ihrem gerade erschienenen 424-Seiten-Buch, eine Sonderveröffentlichung der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, nehmen allein die Meldungen des schwersten Angriffes von etwa 1000 britischen Bombern in der Nacht zum 27. August 1944 ganze 44 Seiten ein.

Nur fünf Ballungsräume bekamen mehr Bomben ab als Kiel

Bis heute werden immer wieder Blindgänger entdeckt und entschärft. Dem Kampfmittelräumdienst dient der umfangreiche Satz historischer Daten als wichtige Ergänzung bei der Suche nach der nächsten Bombe.

Die von Alan Bock geleitete Abteilung Luftbildauswertung sah das Potenzial, als Jensen im Herbst 2017 die vollständigen geheimen Lageberichte nach Felde brachte. Dallmann entwickelte daraus ihre Masterarbeit.

Als „bisher weithin übersehene Quelle“ und als „weithin verlässlich“ stufen die Herausgeber die Lageberichte ein. Doch es war Krieg, und bei aller behördlichen Akribie sind Lücken bei der Erfassung vor mehr als 75 Jahren nicht auszuschließen.

So entdeckte einer der ersten Leser, der "zur gelungenen Publikation" gratulierte, dass das am 26./27. August 1944 zerstörte Haus Beselerallee 52 "mit der Wohnung meiner Großeltern Howaldt" weder im Lagebericht noch in den oft Tage später erstellten Nachträgen verzeichnet ist.

Das Westufer wurde insgesamt häufiger getroffen

Fest steht, dass die Listen länger wurden im Laufe des Zweiten Weltkrieges, den Deutschland am 1. September 1939 begonnen hatte. „Das Deutsche Reich führte einen unbarmherzigen Angriffs- und Vernichtungskrieg auf allen Ebenen, insbesondere in und aus der Luft“, heißt es in der Einleitung.

Die Alliierten schlugen mit ihren Großangriffen zurück. Etwa 30.000 Tonnen Bomben warfen Briten und US-Amerikaner über Kiel ab, das nach Berlin (68.000 Tonnen), Köln (48.000 Tonnen), Hamburg 38.000 Tonnen), Essen (37.000 Tonnen) und Duisburg (31.000 Tonnen) an sechster Stelle der Bombenabwürfe auf deutsche Ballungsräume stand.

Ziele waren Areale der Marine und Rüstungsindustrie, dann aber zunehmend die Innenstadt und Wohnquartiere auf dem Westufer. Insgesamt, schreiben die Herausgeber, verlor bei über 160 000 Obdachlosen statistisch mehr als jeder zweite Einwohner Kiels seine bisherige Bleibe.

„Auch nahezu alle Schulen und Universitätsgebäude waren vernichtet, die Kirchen in ihrer Gesamtzahl zerstört, die Versorgungsbetriebe für Gas, Wasser und Licht stark beschädigt.“ Kiel lag am 8. Mai 1945, dem Tag der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, in Schutt und Asche.

60 000 Arbeitsplätze waren vernichtet worden. Fast 3000 Menschen waren infolge der Luftangriffe gestorben.

Alina Dallmann, Jürgen Jensen (Hgg.), „Geheim!“. Meldungen vom Kieler Kriegsschauplatz, Husum Verlag, 424 S., 19,95 Euro, ISBN 978-3-96717-018-4, Sonderveröffentlichungen der Ges. für Kieler Stadtgeschichte, Bd. 92.

"Blick zurück in die Zukunft": Luftbildauswerter treffen sich in Kiel Von Montag bis Donnerstag nächster Woche (7.-10. September) tagen im Ratssaal des Kieler Rathauses rund 85 Kriegsluftbildauswerter aus fast allen Bundesländern. Gastgeber ist der Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein. Der Leiter der Luftbildauswertung Alan Bock: „Der Austausch ist uns besonders wichtig, da die Luftbildauswertung in den Bundesländern sehr unterschiedlich betrieben wird.“ Einige werteten ausschließlich Kriegsluftbilder aus, andere – wie Schleswig-Holstein – zusätzlich jede verfügbare historische Quelle, um Blindgänger aufzuspüren. Zum Programm des viertägigen Treffens gehören ein Besuch der Experten beim Kampfmittelräumdienst in Felde und eine Führung durch die „Luftkrieg“-Ausstellung im Warleberger Hof. Zuletzt tagten die Luftbildauswerter 2018 in Schwerin. Ihr Symposium steht diesmal unter dem Motto „Blick zurück in die Zukunft“.

