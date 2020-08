Kiel

Vor allem Senioren würden angesprochen und nach Wechselgeld gefragt werden. In einem unbemerkten Moment entnehmen die Täter Scheine aus dem Portemonnaie. Den Opfern würde der Diebstahl häufig erst im Nachhinein auffallen.

Die vergangenen Fälle haben sich laut Polizei im Bereich des Rungholtplatzes, der Lubinus-Klinik, im Bereich der Supermärkte an der Kreuzung Eckernförder Straße/Steenbeker Weg und im Sukoring abgespielt. Bei den Tätern soll es sich um Männer im Alter zwischen 35 und 50 Jahren handeln, die gebrochen deutsch sprechen und ein gepflegtes Äußeres haben.

Die Polizei rät zu grundsätzlicher Vorsicht, sollten man auf diese Weise angesprochen werden und bittet in solchen Fällen, über die Telefonnummer 110 den Notruf zu alarmieren.

