Nachdem 2.200 Haushalte in Kiel-Suchsdorf und Teilen der Wik am Sonnabend über Stunden kein Warmwasser und keine Heizung hatten, war die angekündigte Reparaturen an der Fernwärmeleitung am Abend abgeschlossen. Den Stadtwerken Kiel zufolge lief alles nach Plan.