Vier junge Männer haben einem 21-Jährigen in der Nacht von Sonntag auf Montag an einer Bushaltestelle am Ziegelteich in Kiel gewaltsam dessen Mobiltelefon abgenommen. Bereits kurz nach der Tat fahndeten elf Streifenwagen sowie der Kriminaldauerdienst intensiv nach den Tatverdächtigen - mit Erfolg.