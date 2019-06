Bei den Regatten in Kiel-Schilksee zeigt sich der wahre Hintergrund der Kieler Woche: das Segeln.

In unserer Videoserie: "Meine erste Kieler Woche" erzählt Seglerin Susann Beucke von ihrer ersten Erinnerung an die Veranstaltung und warum sie mit dem Sport begonnen hat.