Ein Sound mit Rhythmus und Leichtigkeit

Kiel

Als die Hobbymusiker Christian Lange-Warnholz aus Kroog und Rolf Fiesel aus Elmschenhagen vor fünf Jahren eine Bigband gründeten, ahnten sie nicht, dass sie damit den Grundstein für eine musikalische Erfolgsgeschichte legen würden.

Am Sonntag, 16. Februar, 11 bis 13 Uhr, tritt die Band bei einem Frühlingsbrunch im Eiderheim Flintbek, An der Bahn 100, auf. Der Eintritt ist frei. Unter Leitung des Saxofonisten Stefan Seidel spielen drei Frauen und 14 Männer in der typischen Besetzung mit Holz- und Blechbläsern, Klavier, Gitarre und Schlagzeug. „Wir haben uns auf Swing der 30er- und 40er-Jahre festgelegt“, erzählt Trompeterin Regina Neumann bei der 200. Probe der Gruppe.

Arrangements als Alleinstellungsmerkmal

Die Band legt großen Wert darauf, dass ausschließlich Original-Arrangements aus der Zeit genutzt werden. „Das ist in Schleswig-Holstein ein Alleinstellungsmerkmal, keine Band im Land spielt derart originalgetreu wie wir“, betont Christian Lange-Warnholz, der mit seinem Baritonsaxofon begeistert dabei ist.

Zum Repertoire gehören 55 Stücke, zum Beispiel von Count Basie, Glenn Miller, Benny Goodman, Cole Porter, Tommy Dorsey und Duke Ellington. Zwei Stunden Programm könne man locker füllen, weiß Gründungsmitglied Rolf Fiesel (Bassposaune). Die Band sei eine bunte Mischung – „vom Studenten bis zum Rentner“, sagt Volker Storcks (Tenorsaxofon). Verstärkung werde noch für Bass und Trompete gesucht. „Wir sind keine Profis, aber ambitionierte Amateure“, erläutert Lange-Warnholz. Viele Bandmitglieder seien seit der Gründungsphase dabei – ein Zeichen für gute Gemeinschaft.

Lebensgefühl der 1930er-Jahre

Swing stehe für ein Lebensgefühlt der 1930er-Jahre, für einen Rhythmus, der mit Leichtigkeit und Lebensfreude in nur sehr kurzer Zeit eine eigene Ära begründet habe. Die Musik sei aber auch mit großen Tanzsälen, einem eigenen Tanzstil, namhaften Orchestern und weltweit bekannten Bandleadern verbunden. Wer das Swing Time’s Orchestra verstärken oder für einen Auftritt buchen möchte, kann sich bei Volker Storcks unter Tel. 0431/781904 melden oder einfach zu den Proben kommen, die immer mittwochs, 19 bis 21.30 Uhr, in der Astrid-Lindgren-Schule, Schwentinental, Dorfstraße 99-101, stattfinden.

