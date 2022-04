Kiel

Die „Symbolischen Wahlen“ finden am Sonnabend, 30. April in Kiel, Neumünster und online statt. Diese sollen anlässlich der Landtagswahlen in Schleswig-Holstein Menschen mit dauerhaftem Wohnsitz im Land ohne deutscher Staatsangehörigkeit eine Stimme geben.

„Symbolische Wahlen“: Eine Stimme für Menschen ohne deutschen Pass

„Wir wollen Menschen ohne einen deutschen Pass die Möglichkeit geben, ihre Stimme zumindest symbolisch abzugeben“, sagt Margarethe Hoberg vom „Symbolische-Wahlen“-Team der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein. „Zudem möchten wir öffentlich sichtbar machen, dass das Wahlrecht bestimmte Gruppen von der politischen Partizipation ausschließt.“

In Kiel werden von 10 bis 18 Uhr auf dem Vinetaplatz, Asmus-Bremer-Platz und Kurt-Schumacher-Platz Wahlstände mit Wahlkabinen und -urnen aufgebaut sein, an denen Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben können. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, gibt es zusätzlich die Möglichkeit, über ein Online-Umfrage-Tool abzustimmen. Die Wahlergebnisse werden am Morgen des 1. Mai veröffentlicht.

Alle Informationen zu den „Symbolischen Wahlen“ sind auf der Website der Heinrich-Böll-Stiftung SH www.boell-sh.de oder auf der Instagramseite „symbolischewahlen.sh2022“ zu finden. Dort werden zudem Informationen rund um die Landtagswahlen, zu den Parteien und zum deutschen Wahlsystem in zwölf verschiedenen Sprachen bereitgestellt.