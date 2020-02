Frische Ideen für schwere Zeiten

Kiel.

Wie sich der drohende Pastorenmangel umgehen lässt und was es für Lösungen gegen die – auch aufgrund des demografischen Wandels – sinkenden Mitgliederzahlen des Kirchenkreises in ferner Zukunft geben kann, waren Fragen, die auf der Tagesordnung standen.

Begräbnis- und Bestattungsgebühren sollen angehoben werden

Einfach machten es sich die rund 80 Teilnehmer der Synode insgesamt nicht. Mehr als acht Stunden tagten Pastoren, hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter unter der Leitung des Synodenpräses Michael Rapp im Holtenauer Gemeindehaus, um am Ende gemeinschaftlich den künftigen Weg des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises zu bestimmen. Dabei habe man „durchaus kontrovers, aber konstruktiv und in der Sache und im Ton immer moderat“ diskutiert, berichtete Rapp zufrieden vom reibungslosen Verlauf der Synode, auf deren Tagesordnung unter anderem Berichte, Wahlen und Satzungsänderungen standen. Eine der wichtigen Änderungen dabei ist wohl die Anhebung der Begräbnis- und Bestattungsgebühren. Immer mehr Menschen entscheiden sich statt eines Begräbnisses in einem Sarg für die Einäscherung und alternative Formen der Bestattung wie zu Beispiel auf See. Die Konsequenz daraus ist, dass auf den kirchlichen Friedhöfen immer mehr Platz frei sei, auch weil Urnengräber weniger Raum beanspruchen. „Die Kosten für die Friedhofspflege bleiben jedoch die gleichen“, erklärte Pröpstin Almut Witt. Das führe zu einem Defizit, das durch die Gebührenerhöhung ausgeglichen werden soll. Schon im vergangenen Jahr wurde beschlossen, auf Rücklagen zurückzugreifen.

In den kommenden zehn Jahren werden insgesamt 900 Pfarrstellen frei

Doch ein anderes Defizit macht dem Kirchenkreis weitaus mehr zu schaffen: Auch die 53 Kirchengemeinden zwischen Henstedt-Ulzburg bis in den Norden Kiels leiden unter dem Fachkräftemangel, wie der Themenschwerpunkt Pfarrstellenentwicklungsplan 2030 zeigte. In den kommenden zehn Jahren werden insgesamt 900 Pfarrstellen in der Nordkirche frei, besetzt werden können davon voraussichtlich nur 600. Besonders davon betroffen sind Kirchengemeinden im ländlichen Raum. In Workshops haben die Mitglieder der Synode Strategien der Zusammenarbeit entwickelt, um zumindest den pastoralen Dienst wie Taufen, Trauungen und Beerdigungen, Seelsorge und Gottesdienste sicherzustellen. Das Thema hat den Kirchenkreis schon mehrfach beschäftigt.

Immer mehr Pastoren müssen sich im Kirchenkreis künftig um mehrere Gemeinden kümmern

So könnten benachbarte Kirchengemeinden noch stärker und strukturierter miteinander kooperieren, ohne jedoch ihre Selbstständigkeit zu verlieren. Sie könnten sich einen Pastor teilen oder sich gegenseitig vertreten. Gemeinsame Veranstaltungen sind ebenfalls denkbar. Auch könnte eine Gemeinde die Kinder- und Jugendarbeit übernehmen, während sich die andere Gemeinde um Senioren kümmert. Welche Arten von Kooperationen zwischen welchen Gemeinden möglich ist, soll jetzt ausgelotet werden. Im Herbst werde auf einer weiteren Synode entschieden, welche pastoralen Räume es geben wird. Gespräche wird auch der Kirchenkreis Altholstein mit dem Kirchenkreis Rendsburg/ Eckernförde aufnehmen. Die zum benachbarten Kirchenkreis gehörenden Kirchengemeinden Schilksee, Strande und Altenholz haben den Wunsch geäußert, stärker mit der Kirchengemeinde Pries-Friedrichsort ( Kirchenkreis Altholstein) zusammenzuarbeiten.

Die Mitgliederzahlen werden sich bis 2060 laut einer Studie halbieren

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Umgang mit der „Projektion 2060“. Darin geht es um die demografische Entwicklung Deutschlands und die Folgen für die Kirche. Laut einer Studie der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD), die Synodenpräses Michael Rapp kurz vorstellte, werden sich die Mitgliederzahlen durch Tod und Kirchenaustritte bis 2060 halbieren. Das habe Auswirkungen auf die Einnahmen durch die Kirchensteuer. Anregungen, wie die Kirche auf die Herausforderungen reagieren könne, gibt unter anderem das Buch „Kirche, ja bitte“. Zu den Empfehlungen gehören unter anderem Strategien, wonach noch stärker auf die Menschen zugegangen werden muss. Das intensivere Angebot zum Gespräch wird ebenso empfohlen wie der "erklärende Gottesdienst" und weitere Ideen, die die Bindung zwischen der Gemeinde und ihren Mitgliedern stärken sollen. Das Thema wird den Kirchenkreis Altholstein und seine Kirchengemeinden in den nächsten Wochen und Monaten weiter beschäftigen.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.