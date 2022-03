Kiel

Mit schweren Fahrzeugen sind am Mittwoch rund 30 Frauen und Männer des Technischen Hilfswerks in der Herthastraße vorgefahren. Im Kieler Stadtteil Wik wird das Gebäude der alten Bundeswehrfachschule zum Einsatzort für die Bauspezialisten des Bundes.

„Wir sind in Amtshilfe für die Stadt tätig“, bestätigt Emanuel Jaschko, Sprecher des THW-Landesverbandes Schleswig-Holstein. Der Einsatz sei für das THW aber eine echte Routineaufgabe. „Wir sind im Aufbauen von Betten und Notunterkünften sehr geübt. Das haben die Kollegen auch in den anderen Bundesländern bereits gemacht“, so Jaschko.

Am Mittwoch ging es zunächst darum, die Anlieferungen einzuräumen. Schränke, Spinde, Betten sowie Wäsche kamen und mussten auf die einzelnen Etagen verteilt werden. Die THW-Helfer räumten Fahrzeuge aus und verteilten die Dinge.

Aus der Flüchtlings-Krise 2015 wurden Lehren gezogen

Die zum Teil von einem großen Möbelhaus gespendeten Möbel müssen zusammengebaut und auf die Zimmer verteilt werden. Gleichzeitig sind Firmen dabei, die Haustechnik wieder hochzufahren.

Wann die Unterkunft bezugsfertig ist, steht nach Auskunft von Stadtsprecherin Kerstin Graupner noch nicht fest. Das alte Bundeswehrgebäude steht seit rund 20 Jahren leer. Es gab in den vergangenen Jahren zahlreiche Ideen zur Nutzung, die aber alle scheiterten.

„Auch bei der ersten Flüchtlingsbewegung 2015 hatten wir das Gebäude bereits ins Auge gefasst“, sagt Graupner. Damals habe man es aber dann doch nicht gebraucht. Doch nun werden Vorkehrungen geschaffen. Niemand wisse gerade, wie sich die Lage in der Ukraine weiter entwickelt.

Mit der Nutzung als Notunterkunft könnte das Gebäude jetzt zügig hergerichtet werden. Die Adresse ist für die Diakonie und die Stadt als Flüchtlingsunterkunft nicht neu.

Im Herbst 2015 wurde die ehemalige Marine-Technikschule in der Arkonastraße bereits als Unterkunft hergerichtet. Dieses Gebäude grenzt an die Bundeswehrfachschule in der Herthastaße.