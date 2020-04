TKKG kündigt Fahrrad-Demo auf B404 an

Kiel

Wie die Aktivisten am Mittwoch mitteilten, soll die Fahrrad-Demo um 13 Uhr an der Alten Meierei beginnen und entlang eines Abschnitts der Bundesstraße 404 zum Karlsburger Dreieck und zurück führen. " Autos auf beiden Spuren werden sich geduldig hinten anstellen müssen", heißt es.

Die Stadt Kiel teilte jedoch mit, das Kooperationsgespräch vor der Demo stehe noch aus. Dementsprechend sind auch mögliche Diskussionen über etwaige Auflagen, auch im Rahmen der Route, nicht abschließend geklärt.

Stadt und Polizei Kiel bereiten sich in jedem Fall auf die Demo in Corona-Zeiten vor. Generell möglich ist ein solcher Protest: "Das dürfen sie, wenn sie sich an die Regeln halten", sagte Polizeisprecher Oliver Pohl. Die weiteren Planungen in den zuständigen Behörden laufen.

Ersatz für Fridays-for-Future-Demo in Kiel

Der Protest wird als Teil eines Kleingruppen-Aktionstages deklariert, den neben TKKG auch der BUND, Greenpeace und Extinction Rebellion unterstützen. Eigentlich war für diesen Tag eine große Fridays-for-Future-Demo angedacht gewesen – aufgrund der Corona-Pandemie fällt diese aber aus.

Fridays for Future ruft stattdessen zum "Netzstreik" auf. Alle Streikenden können sich mit Foto und Standort eintragen, teilten die Veranstalter am Mittwoch in Hamburg mit. Zudem werde ein bundesweiter Livestream mit Musik, Reden sowie Schalten an verschiedene Orte via Youtube übertragen.

"Ausreichend Abstand brauchen wir nicht erst seit Corona", das habe TKKG als Motto der Rad-Demo ausgegeben. Die Beteiligten seien daher aufgerufen, sich mit Fahrgestellen ausreichend Platz zu verschaffen – und somit auch die Notwendigkeit für ausreichend Platz für Radfahrer im Straßenverkehr zu verdeutlichen.

Protest gegen A21-Anschluss und Südspange

Ganz konkret richtet sich der Protest aber auch gegen den angedachten A21-Anschluss Kiels, inklusive der sogenannten Südspange. "Es kann nicht sein, dass wir 2020 weiterhin am Ausbau umweltschädlicher und sinnloser Autobahnen planen", sagte Lea von TKKG. "Sowohl bundes- als auch lokalpolitisch scheint die Notwendigkeit einer ökologischen Verkehrswende immer noch nicht angekommen zu sein."

TKKG betont, sich damit der Initiative "Vorfahrt für den Klimagürtel" anzuschließen. Darin versammeln sich mehrere Kieler Bündnisse, um den Autobahnanschluss der Landeshauptstadt an dieser Stelle zu stoppen. Stattdessen wolle man die Verkehrswende unterstützen. Schon am Tag zuvor ist die B404 im Kieler Süden aufgrund von Bauarbeiten gesperrt.

Globaler Klimastreik in anderen Städten

In Lübeck ruft Fridays for Future dazu auf, bis Freitag Plakate und Banner zu gestalten und diese an Fenstern anzubringen. Zum Schutz von Risikogruppen und zur Eindämmung von Covid-19 hatten die Aktivisten ihren Protest seit März ins Netz verlegt und rufen seither zum #NetzstreikFürsKlima auf.

In Hamburg ist eine kleine Aktion des stillen Protestes mit ausgelegten Demo-Schildern geben. „Wir streiken unter besonderen Umständen. Corona fordert von uns einen harten Sprint zur Eindämmung der Pandemie, derweil bleibt die Klimakrise für alle der Marathon“, sagte Arnaud Boehmann, Sprecher von Fridays for Future Hamburg.

Wenn SPD und Grüne in Hamburg ihre Koalitionsverhandlungen „jetzt starten, müssen sie trotz der aktuellen Lage die Klimakrise im Blick behalten“, forderte er. Die Konjunkturpakete der neuen Regierung müssten die Weichen für wirksamen Klimaschutz jetzt stellen. Die nach der Bürgerschaftswahl am 23. Februar wegen der Corona-Krise mehrfach verschobenen Koalitionsverhandlungen sollen am Donnerstag beginnen.

