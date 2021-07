Hohe Sicherheitsauflagen - So wurden zwei Korvetten in Kiel an die israelische Marine übergeben

Am Dienstag wurden in Kiel zwei Korvetten an die israelische Marine übergeben. Die 90 Meter langen Schiffe sollen bald im Mittelmeer eingesetzt werden. Bei der Zeremonie auf dem TKMS-Gelände herrschten hohe Sicherheitsauflagen.