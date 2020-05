„Fünf Freunde dürft ihr sein“, lautet aktuell das Motto der C-Junioren des TSV Kronshagen. Die Fußballer haben am Dienstag nach neun Wochen Pause das Training aufgenommen – mit viel Abstand, desinfizierten Bällen und in kleinen Gruppen. Die Nachwuchskicker müssen sich an viele Regeln gewöhnen.