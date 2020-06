Prozess nach Messerattacke im Bademantel

Kiel

Nach dem Überfall auf den Taxifahrer (43) am Abend des 3. Februar wurde der junge Mann im auffälligen Bademantel wegen Verdachts auf eine Psychose mit Wahnvorstellungen vorläufig in einer geschlossenen Fachklinik untergebracht. Ob er dort dauerhaft bleiben muss, soll jetzt ein dreitägiges Sicherungsverfahren klären.

Nach Aussage des Taxifahrers setzte sich der ungewöhnlich schweigsame Fahrgast gegen 20 Uhr am Hauptbahnhof wortlos auf den Rücksitz, während er an der Warteschleife noch mit Kollegen sprach. „Fahr mal Busbahnhof“, habe der junge Mann gesagt und ihn mit knappen Anweisungen „links“ oder „rechts“ über den Theodor-Heuss-Ring zum Ziel gelotst.

Beim Kassieren zückte der Mann das Messer

Vor dem KVG-Gelände am Güterbahnhof dirigierte der Beschuldigte den Zeugen auf den Parkplatz der alten Fröbelschule. Der jetzt als Nebenkläger am Prozess beteiligte Fahrer hielt an und griff zum Portemonnaie, um den Fahrpreis von 12,60 Euro zu kassieren. „In dem Moment sah ich das Messer.“

Von hinten stach der Angreifer dem Opfer in die rechte Schulter und in die Achselhöhle. Als der Vater von vier Kindern sich nach vorne beugt, um seinen Gurt zu lösen, treffen ihn je zwei weitere Stiche in den Rücken und in die rechte Gesichtshälfte. Mit sechs blutenden Verletzungen kann das Opfer aus dem Taxi flüchten.

Laute Hilferufe an der alten Fröbelschule

Seine lauten Hilferufe schrecken die Mitarbeiter der bereits geschlossenen Autowaschanlage gegenüber auf. Ein Betriebstechniker (31) verlässt den Bürocontainer und denkt zunächst an einen Scherz, als der Mann in gekrümmter Haltung schreiend auf ihn zuläuft. „Dann sah ich das ganze Blut“, sagt der Zeuge, der umgehend 110 wählte und Verbandszeug herbeischaffte.

Die bizarre Szene lockt immer mehr Schaulustige an: Der Messerstecher im Bademantel flüchtet nicht. Er bleibt im Taxi sitzen, steigt dann aus und zündet sich in aller Ruhe eine Zigarette an, während Helfer die Blutungen des Opfers zu stillen versuchen. Der Verletzte kann noch auf ihn zeigen. „Der da! Der da!“, ruft er immer wieder, bevor er das Bewusstsein verliert.

Vier Monate danach ist das Opfer noch arbeitsunfähig

„Im Schneidersitz“ setzte sich der Beschuldigte auf eine Mauer und sah dem Treiben zu, berichtet ein Zeuge. Zur Szenerie gehört auch eine Gruppe hilfsbereiter Jiu-Jitsu-Kämpfer, die in der Turnhalle der ehemaligen Schule trainieren und jetzt in Kampfanzügen ins Freie strömen.

Das regungslose Opfer wird von den Rettungskräften in die Uniklinik gefahren, bleibt zehn Tage. Die ambulante Nachbehandlung ist noch nicht abgeschlossen. Auch viereinhalb Monate danach ist er noch arbeitsunfähig krank, kann seinen rechten Arm nicht richtig heben und berichtet von Problemen beim Essen.

Mutmaßlicher Täter hüllt sich in Schweigen

Als Taxifahrer habe er „viel erlebt“, sagt der Zeuge. Unterschiedliche Menschen habe er zu verstehen gelernt. „Nur in diesem Fall habe ich keine Erklärung.“ Der sinnlose Angriff aus dem Nichts habe sein Leben verändert. Er sei misstrauisch und ängstlich geworden.

Der mutmaßliche Täter hat zur Aufklärung wenig beizutragen. „Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit“ beschwört er zum Prozessauftakt. Und hüllt sich zur Sache in Schweigen. Kerzengerade sitzt er neben seinem Verteidiger, blickt äußerlich teilnahmslos starr vor sich hin, scheint mit den Augen einen Punkt im Unendlichen zu fixieren.

Älteste Freundin wird angehört

Auch seine älteste Freundin würdigt er keines Blickes: Die Studentin (22) kennt den Beschuldigten schon seit der Grundschule. Ein Jahr nach dem Abi sei man zusammengezogen, lebte bis März 2019 als gute Freunde in einer Innenstadt-WG. Vorher ging der ehemalige Ernst-Barlach-Gymnasiast auf Reisen. Seit der Rückkehr aus Neuseeland sollen sich bei ihm die Anzeichen für Wahnvorstellungen verdichtet haben.

Der Mann konsumierte zunehmend Alkohol und Cannabis, fühlte sich „vom Staat überwacht“ und nannte sich selbst einen Psychopathen, so die ehemalige Mitbewohnerin. Weil er die Miete für sein zunehmend verwahrlostes Zimmer nicht zahlte, sei man am Ende rausgeflogen. Am Prozess nimmt auch ein psychiatrischer Sachverständiger teil.

