Schutz vor Corona steht im Vordergrund

„Wir kamen um eine Schleißung nicht herum“, bedauert Vorsitzender Frank Hildebrandt und ist sich sehr wohl bewusst, dass viele der aktuell etwa 1900 Tafel-Haushalte von diesem Schritt hart betroffen sind. Unglücklich ist diese Schließung so oder so, besonders aber deswegen, weil sie mitten im Monat kommt. „Wäre es zwei Wochen früher passiert, hätten sich die Leute ja noch mehr oder weniger drauf einstellen können“, beschreibt Hildebrandt das Problem. Jetzt aber stehen etliche Kunden mit einer kaum mal eben zu schließenden Lücke im Budget da, fürchtet er: „Es wird ja zum Teil so kalkuliert, dass man wenn das Geld in den letzten Tagen des Monats knapp wird, zur Tafel geht und dann noch irgendwie über die Runden kommt.“

Alle acht Ausgabestellen haben wegen Corona geschlossen

Den Betrieb in den acht Ausgabestellen einzustellen und die Verwaltung samt Lager in der Zentrale am Schwedendamm herunterzufahren, dazu gab es nach Angaben des Vorsitzenden für den Verein trotz der drastischen Einschnitte für Einzelne keine Alternative. Mehr als 200 der gegenwärtig ungefähr 230 Freiwilligen, die sich für die Tafel einsetzen, haben mindestens schon ihren 60. Geburtstag gefeiert und sind damit in einem Alter, in dem bei einer Corona-Infektion schwerwiegende Folgen drohen könnten.

Essenausgabe war auch Treffpunkt

Obendrein erfüllt die Tafel eine soziale Funktion weit über die Essensausgabe hinaus. Viele Bedürftige kommen lange, bevor die Tresen öffnen, weil sie hier andere Menschen treffen, ins Gespräch kommen und so vielleicht wenigstens für eine bestimmte Zeit ihrer Einsamkeit entfliehen können. Genau dieser eigentlich erwünschte Effekt ist jetzt problematisch, weil damit jede Menge Infektionspotenzial verbunden ist. Um Härten zu vermeiden, wurde zwischenzeitlich auch erwogen, nur einen Teil der Ausgabestellen zu schließen, berichtet Hildebrandt. Der Gedanke erwies sich jedoch als wenig tragfähig, weil die noch offenen Tafel-Läden dann höchstwahrscheinlich umso größeren Zulauf erlebt hätten und damit das Risiko noch mehr gestiegen wäre.

St. Heinrich stellt Angebote wegen Corona ebenfalls ein

Total still steht der Betrieb unterdessen zumindest am Schwedendamm nicht. Die Verwaltung bleibt in Rumpfbesetzung bei der Stange, und im Lager schauen Freiwillige wie Uwe Gloede nach dem Rechten: „Dann macht man eben Sachen, zu denen man sonst nie kommt“, meint er. „Irgendwas gibt es immer zu tun.“ Noch bis Dienstag belieferte die Tafel außerdem den Speisesaal der katholischen Kirche St. Heinrich für Wohnungslose, sodass verderbliches Obst und Gemüse weitgehend vor der Vernichtung bewahrt werden konnte. Inzwischen nimmt die Tafel-Zentrale jedoch nur noch länger haltbare Lebensmittel wie Konserven an. Was schon insofern Sinn macht, als St. Heinrich seit Mittwoch seinen Speisesaal ebenso wie die Kleiderkammer und andere soziale Angebote eingestellt hat. „Es war nicht mehr durchzuhalten und auch gegenüber unseren Ehrenamtlichen nicht mehr vertretbar“, bedauert Torsten Hensler von der Kirchengemeinde.

Über Alternativen wird nachgedacht

Unterdessen wächst bei den Tafeln in ganz Deutschland die Sorge, dass nach überstandener Corona-Krise völlig neue Wege der Verteilung von nicht mehr verkäuflichen Lebensmitteln entstehen könnten. Lebensmittel einfach vor den Türen der Ausgabestellen zu platzieren, um die Not zu lindern wäre aber aus Sicht der Tafel-Verantwortlichen keine vernünftige Alternative. „Dann würden wir ja auch Menschenansammlungen produzieren“, meint Hildebrandt. Sehr wohl nachgedacht wird aber darüber, für den wahrscheinlichen Fall eines längeren Corona-Stillstands einen Lieferservice aufzubauen. Potenzielle jüngere Freiwillige, die gerade auf Kurzarbeit sind, haben sich schon zahlreich gemeldet. Geklärt werden muss aber laut Hildebrandt noch der Datenschutz. Will heißen: Die Bedürftigen müssen wahrscheinlich ihr schriftliches Einverständnis zur Weitergabe ihrer Adressen an die Helfer geben.

Spende von 10.000 Euro

Auf örtlicher Ebene steht derweil die Solidarität zur Tafel. Wie jedes Jahr hat auch diese Woche wieder Philipp Kersig von der Hans Kersig Nachfolger Vermietungs KG 10 000 Euro an die Tafel Kiel überwiesen. Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, die Benachteiligten der Gesellschaft nicht auf der Strecke zu lassen, betont Kersig, der diesmal der Corona-Pandemie jedoch ebenfalls Tribut zollte: Auf eine persönliche Übergabe der Spende verzichtete er.

