Tag der Arbeit: Flohmarkt und DGB-Demo parallel in Kieler Innenstadt

In der Kieler Innenstadt herrscht am kommenden Sonntag viel Bewegung: Zum Tag der Arbeit am 1. Mai werden Rathausplatz, Holstenstraße und angrenzende Plätze zum städtischen Flohmarkt. Parallel zieht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit einer Demonstration durch die Stadt. Da anschließend auf dem Exerzierplatz auch eine Kundgebung geplant ist, steht dieser am Sonntag ab 3 Uhr nicht als Parkplatz zur Verfügung.

Offiziell findet der städtische Flohmarkt zwischen 8 und 16 Uhr statt. Der Aufbau der Stände beginnt am Sonntag ab 4 Uhr. Markierungen für die Stände dürfen am Sonnabend nach 22 Uhr aufgezeichnet werden.

Parallel zum Flohmarkt beginnt um 9.30 Uhr auf dem Exerzierplatz unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“ die DGB-Veranstaltung. Von 10 bis 10.45 Uhr ist eine Demonstration durch die Stadt geplant, die wieder auf dem Exerzierplatz endet. Danach folgt dort die Kundgebung. Das Ende ist für etwa 12 Uhr vorgesehen. Nach Angaben der Stadt ist die Sperrung des Platzes als Parkfläche bis in den Nachmittag geplant.