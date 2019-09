Kiel

Daniel Günther weiß: „Der Tag der Deutschen Einheit lebt davon, dass er mit allen Bürgerinnen und Bürgern gefeiert wird.“ Mit diesen Worten kündigt der schleswig-holsteinische Ministerpräsident das zweitägige Bürgerfest in Kiel an, das den Nationalfeiertag begleitet. Gastgeber Günther erwartet 500000 Gäste. Das Bürgerfest läuft am 2. und 3. Oktober jeweils von elf bis elf, also von 11 bis 23 Uhr.

Interaktive Karte: Was ist wo?

Die Schauplätze des Bürgerfestes zum Tag der Deutschen Einheit

Entlang des Düsternbrooker Wegs und der Kiellinie präsentieren sich die Bundesländer. Von Wissenschaft über Kultur bis hin zu regionalen Spezialitäten und Gesängen zeigen sie auf der Ländermeile, was sie zu bieten haben.

Das Gastgeberland Schleswig-Holstein ist auf 1000 Quadratmetern vor dem gläsernen Plenarsaal des Landeshauses mit Innovation und Geschichte, Natur und Kultur dabei. Die Hansestadt Lübeck, die bei der Ausschreibung des Festtags der Landeshauptstadt Kiel unterlegen war, bekommt dort eine eigene Präsentation seiner Mauerfall-Geschichte mit dem innerdeutschen Grenzübergang Schlutup.

Auch die Minderheiten in Schleswig-Holstein stellen sich vor, ebenso die „Zipfelgemeinden“. Das sind die Orte an den äußersten Spitzen der Bundesrepublik: List auf Sylt im Norden, Görlitz im Osten, Oberstdorf im Süden und Selfkant im Westen.

Am Ostseekai bauen sich die Verfassungsorgane auf. Sie haben damit schon Tage vorher begonnen, weil sie tonnenweise Material mitbringen. Die fünf ewigen Verfassungsorgane sind der Bundespräsident, der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung und das Bundesverfassungsgericht.

Auf dem Rathausplatz kommt Kiel zum Zuge. Die Landeshauptstadt präsentiert sich dort in sechs Themenwelten: Klimaschutz und Kreativität, sozialer Einsatz und Innovation, digitale und kinderfreundliche Stadt. Das Motto „Mutiges Kiel“ lehnt sich an das Motto des Einheitsfestes an: „Mut verbindet“. Dazu passt auch die Präsentation der Sicherheitsorgane auf der Fleethörn und dem Asmus-Bremer-Platz.

Für die Kinder werden auf allen Schauplätzen Spielplätze eingerichtet.

Und was gibt es noch in Kiel zu erleben?

An und auf der Blücherbrücke bittet die maritime Blaulichtmeile zum Besuch: Dort machen Boote des Hauptzollamts, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, der Bundeswehr, der Berufsfeuerwehr sowie der Wasserschutzpolizei und des Technischen Hilfswerks fest. Zudem zeigt das Zollamt, wie Zollhunde eingesetzt werden, und bei der Bundeswehr kann eine Tauchdrohne bestaunt werden.Die DLRG präsentiert Rettungsmittel für die Wasserrettung und führt Rettungsübungen durch.

Die Marine ist mit einem „Open Ship“ auf der Fregatte „ Schleswig-Holstein“ am 2. Oktober 2019 am Ostseekai dabei. Ein Schiff der Bundespolizei ist dort an beiden Tagen für Besucher geöffnet.

Auf dem Kleinen Kiel herrscht an den Festtagen reger Schiffsverkehr: Besucher können die Tretboote des Hafencafés in Schleswig kostenlos für einen Törn über den Kleinen Kiel nutzen.

Die Kieler Drachenboottage bieten einen Shuttle-Service im Drachenboot über den Kleinen Kiel an. Mitpaddeln sollte man schon, schwimmen muss man auf jeden Fall können, Schwimmwesten und Paddel werden gestellt.

Mit einer original venezianischen Gondel sanft gerudert werden – diesen Wunsch erfüllt Gondoliere Carlo seinen Gästen an beiden Festtagen ab 13 Uhr. Abgelegt wird vom Bogensteg beim Hiroshimapark.

Lesungen zur Erinnerung an den Mauerfall: 30 Autoren aus ganz Deutschland erinnern an den Mauerfall 1989 und laden zu Gesprächen und Lesungen mit halbstündlichen Beiträgen ein. Sie berichten am 2. und 3. Oktober jeweils von 11 bis 12 Uhr im Literaturhaus, Schwanenweg 13, vom Mauerfall, von Flucht, Vertreibung und Erlebnis, von der Aufteilung Deutschlands nach dem Krieg und der Wiedervereinigung bis heute (Eintritt: Hutspende).

Segelparade und Klimatalk: Vom 2. bis 6. Oktober tagt die Jugendklimakonferenz der Nordkirche mit internationalen Gästen und Klimaforschern. Auf dem Bürgerfest am 3. Oktober wirken die Jugendlichen mit einer Klima-Segelparade von 14 bis 16 Uhr auf der Kieler Förde und einem Klimatalk mit Politikern um 17 Uhr in der Kunsthalle mit. Infos unter www.klar-zur-wende.org

Auch die Muschelwoche steht im Zeichen des Tags der Deutschen Einheit. In Kooperation mit der Landwirtschaftskammer werden sich vom 27. September bis 6. Oktober regionale Vermarkter, Erzeuger und Firmen aus der schleswig-holsteinischen Fischwirtschaft unter dem Motto „Wir fischen“ am Bootshafen präsentieren. Dazu gibt es Muscheln und weitere Meeresspezialitäten.

Programm auf den Bühnen zum Bürgerfest

Auch die Bühnen sind gleichmäßig über die Festfläche verteilt.

Der NDR sendet eingangs der Ländermeile an der Kiellinie mehrmals live in Funk und Fernsehen. Hier wird am Donnerstagabend auch die abschließende Multimedia-Show mit kleinem Feuerwerk gezündet.

RSH präsentiert auf der Rathausbühne am Mittwochabend die Sänger Benne und Joris und am Donnerstagabend den schleswig-holsteinischen Liedermacher Michael Schulte .

präsentiert auf der Rathausbühne am Mittwochabend die Sänger Benne und Joris und am Donnerstagabend den schleswig-holsteinischen Liedermacher . Der Verkehrsanbieter Nah.SH zeigt auf seiner Bühne am Hauptbahnhof ein Unterhaltungsprogramm mit Spielen, Informationen und norddeutscher Musik.

So kommen Sie zum Bürgerfest in Schleswig-Holstein

Nicht von ungefähr gehört Nah.SH zu den Akteuren. Bürger können kostenfrei nach Kiel reisen. Am 3. Oktober fahren alle Nahverkehrszüge im Schleswig-Holstein-Tarif kostenlos nach Kiel. Im Stadtgebiet sind Busse und Fähren kostenfrei.

Für Autofahrer gibt es Park&Ride-Parkplätze an der Uni, in Suchsdorf, an der Fachhochschule und am Seefischmarkt sowie bei Ikea und am Citti-Markt, die beide nicht am verkaufsoffenen Feiertag teilnehmen. Von dort fahren Shuttle-Busse beziehungsweise Fähren zur Ländermeile.

Darüber hinaus werden zusätzliche Fahrradparkplätze ähnlich wie zur Kieler Woche eingerichtet.

