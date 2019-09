Abstand wahren, Regeln achten, vorsichtig fahren: Grundtugenden im (Rad-)Verkehr vermissen besorgte Anwohner und Eltern von Schülern in Kiel – etwa in der Harmsstraße. Durch umliegende Baustellen, zum Beispiel am Schützenwall, wurde die Straße zur Abkürzung und noch gefährlicher, so die Beobachter.