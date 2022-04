Kiel

Musik hat eine magische Wirkung. Sie kann die Seele trösten und den Geist beruhigen. Damit möglichst viele Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, die heilende Kraft der Musik spüren können, lädt die Musikschule in Kiel am Sonntag, 1. Mai, zu einem „Tag der Musik für Geflüchtete“ ein. Vorspielen wird dann auch Dmytro Lebedev. Der 13-Jährige, der schon in seiner Heimat das Klavierspiel erlernte, hat seit wenigen Wochen in den Räumen am Schwedendamm Unterricht.

Schnell noch eine letzte Probe, kurz vor dem großen Auftritt. An diesem Abend ist Dmytro Lebedev noch einmal in die Musikschule gekommen, um zu üben. Er hat sich für Sonntag ein besonderes Stück ausgesucht: „Melody“ – ein Werk des ukrainischen Komponisten Myroslaw Skoryk (1938-2020). Ein Stück, das sofort die Seele berührt, Frieden schenkt und das Herz weitet.

Kaum fielen die ersten Bomben auf Kiew, begann die Flucht

Die Gefühle sind in diesen Zeiten schwer zu bändigen. Der Krieg in der Ukraine ist omnipräsent. Der junge Ukrainer Dmytro flüchtete am 24. Februar, als die ersten Bomben auf Kiew fielen. Zusammen mit seiner Mutter Anna (42), dem elfjährigen Bruder Daniel und den beiden Französischen Bulldoggen ging es im Auto über Rumänien, Ungarn, Polen nach Deutschland. „In Bohnert bei Kosel haben wir Freunde“, sagt Anna Lebedev auf Englisch, die ihren Sohn heute zur Probe nach Kiel gefahren hat. In Bohnert haben sie nun ein neues Zuhause auf Zeit gefunden.

Vor dem Krieg hat Anna Lebedev als Journalistin für die UNO gearbeitet. Auch jetzt noch schreibt sie Artikel über die Situation in der Ukraine. Ihr Mann, ein Rechtsanwalt, ist noch in Kiew geblieben. Genauso wie ihre Eltern, die sich um die betagte Großmutter kümmern. Sie holt ihr Handy hervor und zeigt Fotos. Bilder vom Nachbarhaus, das zerbombt wurde. Vom Supermarkt, der nicht mehr steht. Von einer Rakete, die nahe dem heimischen Garten einschlug. „Mein Mann hat sich in einem kleinen Appartement in Sicherheit gebracht“, schildert Anna Lebedev. Sie hofft, so schnell wie möglich zu ihm zurück zu können.

Der 13-jährige Dmytro besucht schon die Jungmannschule in Eckernförde

Aufmerksam hört Igor Vilenski (63) zu. Der russische Konzertpianist flüchtete mit seiner Familie im Jahr 2000 nach Kiel. Er weiß, wovon die Lebedevs sprechen. Nun unterrichtet er Dmytro Lebedev ehrenamtlich in der Musikschule. Eigentlich soll er übersetzen, aber Mutter und Sohn sprechen wunderbar Englisch. „Ich lerne aber auch bereits Deutsch“, sagt Dmytro. Seit Kurzem besucht er die Jungmannschule in Eckernförde. Ein wenig Normalität. Ein klein wenig Alltag. In diesen Zeiten wichtiger denn je.

Mit dem Tag der Musik will die Musikschule Kiel einen Beitrag für den Frieden leisten. Eingeladen sind vor allem Menschen, die ihre Heimat in der Ukraine verlassen mussten und jetzt in Kiel und dem Umland leben. „Wir waren uns von Anfang an klar darüber, dass wir als Gesellschaft in krisenhaften Ausnahmesituationen, wie wir sie aktuell erleben, zusammenstehen müssen“, sagt Rainer Engelmann, Leiter der Musikschule. Mit der Veranstaltung am Sonntag sollen die Menschen willkommen geheißen werden, die ihre Heimat verlassen mussten.

Hätten gerne Musikunterricht in Kiel: 27 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine

27 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine haben sich bereits zum Musikunterricht in Kiel angemeldet. Übers Internet hatte auch Anna Lebedev von dem Angebot erfahren. Der russische Konzertpianist Igor Vilenski hat sofort entschieden, Dmytro ehrenamtlich Unterricht zu geben. „Die Hälfte meiner Familie stammt aus der Ukraine“, sagt er bewegt und schüttelt den Kopf. „Das ist alles eine Katastrophe.“

Gleich bei der Klavierprobe und auch am Sonntag bei der Veranstaltung zeigen Dmytro und sein Lehrer Igor Vilenski im Kleinen, was im Großen nicht möglich scheint: das perfekte Miteinander eines Russen und eines Ukrainers. Und kaum erklingen die ersten Töne von „Melody“ am Klavier, kehrt Frieden ein. In der Seele, im Kopf, im Körper. Die heilende Kraft der Musik ist hier hautnah zu spüren.

Der Tag der Musik für Geflüchtete beginnt am Sonntag, 1. Mai, um 10 Uhr mit einem einstündigen Konzert von Schülerinnen und Schülern im Konzertsaal der Musikschule, Schwedendamm 8. Im Anschluss können die Gäste Instrumente ausprobieren, Lehrkräfte stellen einzelne Instrumente vor. Den Abschluss bildet ein zweiter Konzertteil von 14 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zur Sicherheit ist ein Mund-Nase-Schutz vorgeschrieben.