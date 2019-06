Den Tag der Organspende auf dem Asmus-Bremer-Platz in Kiel nutzten nicht nur Politiker, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. An zahlreichen Infoständen warben Betroffene – Spender, Empfänger oder Angehörige – sich mit dem Thema zu beschäftigen und über einen Ausweis nachzudenken.