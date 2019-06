Kiel

Der bundesweite Tag der Organspende hat am Samstag in Kiel mit einem Dankgottesdienst begonnen. Organempfänger, Spenderangehörige und Mediziner wirkten an der Feier in der Kirche Sankt Nikolai mit.

Bei der zentralen Eröffnung auf dem Asmus Bremer Platz in der Innenstadt werden am Mittag Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) dabei sein. Neben einem Bühnenprogramm gibt es Info-Stände und begehbare Organmodelle.

10 000 warten auf Organspende

In Schleswig-Holstein warten derzeit rund 400 Menschen auf ein neues Organ, deutschlandweit sind es fast 10 000 Menschen. Nach langem Abwärtstrend ist die Zahl lebensrettender Organspenden in Deutschland erstmals wieder deutlich gestiegen.

Im vergangenen Jahr überließen 955 Menschen nach ihrem Tod Organe für andere schwerkranke Patienten, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) schon im Januar mitteilte. Das war ein Plus von knapp 20 Prozent im Vergleich zu 2017 mit 797 Spendern und der erste größere Anstieg seit 2010. Auch in Schleswig-Holstein gab es eine positive Entwicklung.

Von RND/dpa