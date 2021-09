Das Land zwischen den Meeren kam ordentlich in Bewegung. 135 Vereine und Verbände boten am „Tag des Sports“ 135 Aktionen an. Wegen der Pandemie wurde in diesem Jahr auf die Großveranstaltung in Kiel verzichtet, jeder präsentierte sich direkt vor Ort. „Alle Plätze und Hallen waren voll, der Livestream wurde hervorragend angenommen“, sagte Thomas Niggemann, Geschäftsführer des Landessportverbands.