Kiel-Hammer

Als die Stadtteilvertreter am Dienstagabend erneut tagten, schien die Sachlage keine andere. Goldammer war zwar dazu eingeladen, hatte aber mit der Begründung abgesagt, dass es nichts wirklich Neues zu berichten gebe.

Stadtteilgremium beklagt mangelnden Informationsfluss

Entsprechend irritiert reagierte Ortsbeiratsvorsitzender Winfried Jöhnk ( SPD), dass das Hospiz nun doch gebaut werden soll: „Die hätten die Gelegenheit gehabt, zu kommen und das zu erklären.“ Denn auch wenn nach Jöhnks Meinung der Ortsbeirat bei diesem Thema ohnehin keine großen Einflussmöglichkeiten gehabt hätte, hätte er einen offenen Informationsfluss für sehr wünschenswert gehalten.

„Vom Grundsatz her begrüßen wir das“, betont Jöhnk andererseits. Angesichts des seit dem Jahr 2012 mehr als schleppend laufenden Verfahrens um Hof Hammer müsse man sich über jedes Signal freuen, das auf einen irgendwie absehbaren Baubeginn hindeuten könnte. Gerade wegen der in der Vergangenheit immer wieder nach hinten verschobenen Zeitplanung – und auch wegen Kehrtwenden wie der jetzigen um das Tageshospiz – gibt sich der Chef des Ortsbeirats aber „nicht so optimistisch“. Nach wie vor hegt er nach eigenem Bekunden „einige Zweifel“, ob es überhaupt einmal etwas wird mit Hof Hammer.

Inklusivem Wohnprojekt droht "soziale Schieflage"

Unterdessen teilt Jöhnk ein Stück weit die bereits im März im Ortsbeirat geäußerten Bedenken, wonach ein Tageshospiz zu einer sozialen Schieflage führen könnte. 16 Wohnungen für Menschen mit Behinderung, dazu zwölf Wohneinheiten für Demenzkranke und noch ein Hospiz mit 15 Plätzen, „das widerspricht vielleicht der Intention des ganzen Projekts“. Umso mehr müsse jetzt darauf geachtet werden, dass die verbleibenden der nach aktuellem Stand vorgesehenen insgesamt etwa 160 Wohneinheiten so belegt werden, dass am Ende tatsächlich die eigentlich angestrebte soziale Mischung herauskommt.

Und dann ist da noch der Denkmalschutz

Unterdessen sieht es zumindest teilweise danach aus, dass es auf Hof Hammer weitere Verzögerungen geben könnte. Jüngst unternahmen Investoren und Vertreter der im Kieler Rathaus angesiedelten Unteren Denkmalschutzbehörde eine Begehung und kamen laut Jöhnk zum Schluss, dass für das unter Schutz gestellte Herrenhaus ebenso wie für die mit demselben Status versehene Kate im jetzigen Eingangsbereich „weitere Analysen“ nötig seien.

