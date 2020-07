Kiel

So ungewöhnlich wie diesmal waren aufgrund der Corona-Auflagen die Umstände zwar noch nie, sehr gut gelaufen ist es aber trotzdem. Nachdem die Pandemie den für die Osterferien vorgesehenen Durchgang komplett hatte platzen lassen, mussten sich die Initiatorinnen für diese und die vorangegangene Sommerferienwoche immerhin nur einen anderen Ort suchen.

Die sonst genutzte Hans-Christian-Andersen-Stadtteilschule braucht derzeit ihr Haus für eigene Angebote zum Corona-Ausgleich, sodass der Talentcampus erstmals in der ehemaligen Fridtjof-Nansen-Schule an der Geschwister-Scholl-Straße stattfand. „Wir mussten unheimlich viele Hürden überwinden“, berichtet Susanne Glase. Womit die Koordinatorin der VHS nicht nur die Auflagen zum Infektionsschutz meint, sondern auch andere mit dem Ortswechsel verbundene Herausforderungen.

Stadt half tatkräftig mit

Mit Improvisation und laut VHS-Leiterin Adriana Theesen sehr viel Unterstützung besonders aus dem städtischen Schulamt sowie der beiden Fridtjof-Nansen-Hausmeister gelang es letztlich doch, das Gebäude fit für den Talentcampus zu machen. Das hat sich dann ausgezahlt, findet Susanne Glase. Die 35 zwischen 13 und 18 Jahre alten Jugendlichen hatten das ganze Schulhaus für sich und konnten damit selbst als solch große Gruppe alle Hygieneregeln locker einhalten.

Kurse mussten trotzdem geteilt werden, damit nicht mehr als fünf bis sechs Personen zusammenkamen, doch zeigte sich in dieser Hinsicht das Bundesbildungsministerium entgegenkommend und stellte über sein Programm „Kultur macht stark“ entsprechend mehr Geld für Honorare bereit.

Jugendliche waren hoch konzentriert bei der Sache

Die Investition hat sich offenbar gelohnt. Obwohl es zwei Wochen lang von früh am Morgen bis nachmittags um 16.30 Uhr zur Sache ging, waren die unter anderem aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, der Türkei und Bulgarien stammenden Jugendlichen hoch konzentriert bei der Sache. Wie Savas Sari vom Jugendmigrationsdienst der Awo berichtet, ging es diesmal theoretisch wie praktisch rund um Umwelt- und Klimaschutz. Schutzmasken oder Stoffbeutel aus alten T-Shirts fertigen oder Handy-Lautsprecher aus Klopapier-Rollen, solche Upcyling-Übungen prägten den kreativen Teil.

In kleinen Kurseinheiten wurde das, was dahinter steht, theoretisch vertieft und dabei zugleich Deutsch geübt. Begleitend zum Talentcampus gab es in den vergangenen beiden Wochen abends in der Räucherei einen Elternkurs mit Informationen, die sich schwerpunktmäßig ums deutsche Bildungssystem rankten. Auch dieses Angebot wurde laut Savas Sari „sehr, sehr gut angenommen“, sodass nicht für alle Interessierten ein Platz angeboten werden konnte.

Abschlussfest in interner Runde

Der Abschluss des Campus-Projekts am Freitag verlief dann wegen Corona noch einmal anders: Statt eines großen Festes mit Präsentationen, Leckereien und externen Gästen beließ man es bei einer internen Runde. Und mit der nicht geringen Hoffnung, dass in den kommenden Herbstferien Talente und Integration wieder mit mehr Freiheiten gefördert werden können.

