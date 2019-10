Kieler Line Dancer spenden 50.000 Euro

Kiel

„ Uwe kommt alle zwei bis drei Wochen zu uns mit einem Scheck oder seiner Spendendose. Er ist hoch engagiert, und das schon seit Jahren“, erzählt Frank Gieseler begeistert. Als Vorsitzender der Krebsgesellschaft weiß er die Leistung der Line Dancer zu schätzen: „Sie helfen uns dabei, anderen Menschen zu helfen, das ist unbezahlbar.“ Bei einer Benefizveranstaltung lernten sich Line Dancer und Verein kennen, seitdem gehen sie gemeinsame Wege. Der „Lauf ins Leben“ wurde 2008 von der Krebsgesellschaft als Spendenfest in Kiel veranstaltet. Als Uwe Göllner sah, welch enorme Wirkung dieses Event auf krebskranke Patienten hatte, fiel die Entscheidung nicht schwer. Abseits der Unterstützung einer guten Sache hat die 2006 gegründete Gruppe aber auch persönliche Motive, denn einige Mitglieder der Line Dancer haben bereits erfolgreich gegen Krebs gekämpft. „Wir sind selbst betroffen und umso wichtiger ist es uns, diese Sache zu unterstützen“, erzählt Uwe Göllner.

Spenden statt Gage für Auftritte

Für jedes Event und jeden Auftritt der Country & Line Dance Gruppe Kiel nimmt der „Sheriff“ keine Gage. Stattdessen wird um Spenden für Kinder- und Familienprojekte der Krebsgesellschaft gebeten. Im Juni 2009 brachte Göllner den ersten Scheck über 1000 Euro vorbei, heute sind es bis zu 5000 Euro im Jahr. Transparenz ist ihm dabei besonders wichtig: Von einem Euro fließen 90 Cent als Spende direkt an die Hilfebedürftigen. Nur zehn Cent werden als Aufwandsentschädigung einbehalten. Da verwundert es wenig, dass die Gruppe bereits drei Mal den Line Dance Star Award für das Charity-Event des Jahres gewann. Die Erlöse fließen vor allem in Projekte wie die Hautkrebsprävention in Kindertagesstätten, Kunstprojekte für Eltern von krebskranken Kindern und das neuste Projekt „Mittendrin!“, bei dem ein Roboter krebskranke Kinder im Alltag unterstützt. Dieses Projekt konnte dank der Line-Dance-Gruppe innerhalb weniger Monate ordentlich vorangetrieben werden. „Wir haben vor kurzem die Genehmigung des Ministeriums bekommen, die Roboter in die Schule schicken zu dürfen“, erzählt Katharina Papke, Geschäftsführerin der Krebsgesellschaft. Fünf Avatare seien bereits im Einsatz, von denen einer knapp 3000 Euro kostet. „Wir kriegen viel positives Feedback von Eltern, Lehrern und Kindern. Sie sind alle sehr dankbar“, so Papke.

55.000 Euro sind das nächste Ziel

Und wie geht es jetzt weiter für die Line Dancer? „Die Hunderttausend peilen wir natürlich an“, sagt Uwe Göllner und lacht. „Nein, fürs Erste sind 55 000 Euro das nächste Ziel.“ Die wollen sie dank regelmäßiger Veranstaltungen wie dem restlos ausgebuchten Oktoberfest am kommenden Sonnabend in Raisdorf oder dem Krebsinformationstag am zweiten November sammeln. Doch der Country & Line Dance Gruppe Kiel fehlt es momentan an Nachwuchs. Bei aktuell 50 Mitgliedern sei laut Göllner noch Luft nach oben. Deshalb läuft seit August auch ein neuer Workshop für Anfänger unter der Leitung der langjährigen Line Dancer Heike und Lothar Radomski. „Jeder ist willkommen“, sagt Heike Radomski. „Uns fehlen momentan vor allem Männer“, ergänzt Lothar Radomski.

Wer Lust hat, bei den Line Dancern mitzumachen, kann zu einem kostenlosen Schnuppertag vorbeischauen. Jeden Montag von 18 bis 19.30 Uhr findet der Kursus im Hotel Reimers in der Dorfstraße 2 in Elmschenhagen statt.

Von Esther Marake