Großer Auftritt in der Sparkassen-Arena: Bei der Liveshow des RTL-Tanzformats „Let’s Dance“ stellten sich am Mittwochabend sechs Tanzpaare den kritischen Augen der Jury und des Publikums. Letztlich bestimmten die Zuschauer den Sieger. Pascal Hens und Renata Lusin wurden „Dancing Star Kiel“.

„Let‘s Dance“ in Kiel

„Let‘s Dance“ in Kiel - Pascal Hens und Renata Lusin gewinnen

Von Jördis Merle Früchtenicht