Tarifverhandlungen gescheitert: Neue Streiks drohen

Lübeck/Kiel

Am Donnerstag fahren die Busse in Lübeck, Kiel und den anderen drei kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein - erstmal. Das ist die gute Nachricht, die Frank Schischefsky nach den gescheiterten Tarifverhandlungen am Mittwoch verkündete. „Gestreikt wird am Donnerstag nicht. So schnell sind wir auch nicht“, sagte der Verdi-Sprecher am Abend. Tagsüber verhandelten Vertreter des Kommunalen Arbeitgeberverbandes und der Gewerkschaft Verdi beim Stadtverkehr in Lübeck. Auch bei der dritten Runde in Kiel hätten die Arbeitgeber kein neues Angebot vorgelegt. „Wir haben leider kein Ergebnis, die Arbeitgeber haben die Signale nicht verstanden“, sagte Schischefsky. Am 7. Februar soll jetzt in Flensburg erneut verhandelt werden. „Bis dahin müssen wir nachlegen, damit die Arbeitgeber dann reagieren“, so Schischefsky. Ob der Verdi-Sprecher damit weitere Streiks meinte, wollte er weder dementieren noch bestätigen.

Forderungen liegen weit auseinander

Die Forderungen der Gewerkschaft und die Angebote der Arbeitgeber liegen noch weit auseinander. Der Kommunale Arbeitgeberverband hat für dieses Jahr 1,8 Prozent mehr Geld angeboten und für nächstes Jahr 1,3 Prozent. Verdi verlangt 2,06 Euro mehr in der Stunde für 2020. Dies soll einheitlich für alle acht Tarifgruppen gelten. Laut Arbeitgeberverband würde das ein Plus von 14 Prozent oder 349 Euro im Monat bedeuten. Dies sei völlig überzogen. Verdi-Sprecher Schischefsky betonte, dieser hohe Prozentsatz würde nur für die unterste Tarifgruppe gelten, nicht aber für die höheren.

Warnstreik am Dienstag

Ein ganztägiger Warnstreik hatte am Dienstag den öffentlichen Busverkehr in den vier kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins lahmgelegt. Einzige Ausnahmen waren in Kiel Busse zu Behinderteneinrichtungen gewesen. Verdi hatte in Lübeck, Kiel, Flensburg und Neumünster zum Warnstreik aufgerufen. Auch die Priwallfähre in Travemünde musste den Verkehr einstellen. Verdi wollte mit dem Warnstreik, der bis Betriebsschluss dauerte, Druck machen auf die stockenden Tarifverhandlungen.

Streik am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern

In großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns wird am Donnerstag der öffentliche Nahverkehr bestreikt. Bei dem Warnstreik sollen von Betriebsbeginn an bis etwa 10 Uhr Busse und Bahnen in den Depots bleiben. Hintergrund der Aktion sei die zweite Verhandlungsrunde am Freitag. Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete forderte die kommunalen Arbeitgeber am Mittwoch auf, ein Angebot zu unterbreiten, das sich an der Gewerkschaftsforderung orientiert. Verdi verlangt bei einer einjährigen Laufzeit eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,06 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro.Der Warnstreik belaste in erster Linie die Fahrgäste und schade dem öffentlichen Nahverkehr, sagte die Verhandlungsführerin des Kommunalen Arbeitgeberverbands Mecklenburg-Vorpommern, Gabriele Axmann. Die Gewerkschaftsforderungen summierten sich zu einer Steigerung der Gesamtpersonalkosten von rund 15 Prozent, für die im Fahrdienst Beschäftigten sogar zu einer Steigerung um 20 Prozent. „Dies ist wirtschaftlich nicht tragbar“, sagte Axmann.

Von Christopher Steckkönig/ LN