Kiel

Die Zeugen meldeten der Polizei am Freitag gegen 13 Uhr, dass immer wieder ältere Personen im Bereich der Schönberger Straße in Kiel-Wellingdorf von drei Menschen angesprochen würden. Zwei hätten jeweils versucht, die Senioren in ein Gespräch zu verwickeln während der dritte im Bunde in die Taschen greifen sollte. Dies misslang nach jetzigem Stand in jedem Fall, sodass es zu keiner vollendeten Tat gekommen ist.

Beamte des 4. und 2. Reviers konnten zwei 23 und 28 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung durch die Kriminalpolizei kamen sie nach der Anzeigenaufnahme wegen versuchten Diebstahls auf freien Fuß. Dem dritten Tatverdächtigen gelang die Flucht, nach ihm wird noch gefahndet.

