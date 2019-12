Fynshav statt Kiel, Schwedeneck statt Friedrichsort. Der neue Kieler Tatort "Borowski und das Haus am Meer", der am Sonntag, 15. Dezember, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, spielt an vielen Orten, nur nicht in der Landeshauptstadt Kiel. Die Kommissare Borowski und Sahin verschlägt es bis nach Dänemark.