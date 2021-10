Aktuell laufen bereits die Dreharbeiten zum nächsten Kieler Tatort. In „Borowski und das hungrige Herz“ ermitteln Borowski und Sahin in der Welt von Sex- und Liebessüchtigen und stellen sich die Frage, wozu Menschen fähig sind, wenn ihre Liebe zurückgewiesen wird. In einem Mietshaus in Kiel finden die Ermittler Andrea Gonzor erschossen auf ihrem Bett. Mord oder Suizid?

Die Tote hatte an diesem Abend offenbar zu einer Erotikparty eingeladen und Sex mit sechs Männern. Warum tut eine Frau so etwas, fragen sich Sahin und Borowski. Der einzige Schlüssel zur Aufklärung scheint Andreas Freundin Nele zu sein (Laura Balzer).

Wann „Borowski und das hungrige Herz“ zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Gedreht wird in Kiel, Bad Oldesloe und Hamburg, in der Landeshauptstadt vor allem im Kommissariat im Leibniz-Institut an der Kiellinie.