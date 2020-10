Die Kommissare Borowski und Sahin ermitteln wieder. In Kiel haben die Dreharbeiten für einen neuen „Tatort“ begonnen. Darin trifft Klaus Borowski auf einen alten Bekannten, der ihn schon in zwei vorherigen Fällen herausgefordert hat und als einer der unheimlichsten Mörder in der Krimi-Reihe gilt.