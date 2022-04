Kiel

„Was ziehst du denn für ein Gesicht, Klaus?“ Die Frage von Polizei-Chef Roland Schladitz an Klaus Borowski ist berechtigt. Denn die Mimik des sonst so kühlen Kommissars spricht Bände: Schock, Verzweiflung, Wut und Trauer spiegelt sich in seinem Ausdruck. Und diese Gefühlswelt prägt den neuesten Kieler „Tatort“ „Borowski und der Schatten des Mondes“, der am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD läuft.

Es ist ein Fall, der Kommissar Borowski (Axel Milberg) ganz besonders zusetzt. Denn als im Wald, in den Wurzeln einer umgestürzten Eiche, das Skelett eines Mädchens entdeckt wird, handelt es sich nicht um irgendeine Tote. Es ist die 14-jährige Susanne Hansen (Mina Rueffer) – Borowskis Jugendfreundin, mit der er am 5. September 1970 zum „Love-and-Peace“-Festival, auf dem Jimi Hendrix auftrat, nach Fehmarn trampen wollte.

Doch der junge Klaus bekommt Zweifel, will sich von der verlassenen Tankstelle, an der beide auf eine Mitfahrgelegenheit hoffen, von seinen Eltern abholen lassen, sodass Susanne schließlich alleine in ein Auto einstiegt – und spurlos verschwindet.

Kieler „Tatort“: Innere Zerrissenheit durch Kammerspiel-Atmosphäre

Getrieben von Schuldgefühlen stürzt sich Borowski in die Ermittlung. Gutgehen kann das natürlich nicht. Das erkennt auch seine Partnerin Mila Sahin (Almila Bagriacik) und drängt ihren Kollegen, den Fall abzugeben. Dass sie dabei bis ans Äußerste geht und Borowski bei ihrem Vorgesetzten Schladitz (Thomas Kügel) anschwärzt, führt zu einem tiefen Riss in der sonst so harmonischen Beziehung des Kieler Ermittlerduos.

Die innerliche Zerrissenheit treibt Borowski weiter um, als er auf eigene Faust den Mörder seiner Jugendfreundin sucht. Durch geschickte Kameraführung gelingt es Regisseur Nicolai Rohde, Borowskis Gefühlslage einzufangen.

„Er kämpft mit Gewissensbissen, hat Schuldgefühle. Ich wollte eine Kammerspiel-Atmosphäre schaffen mit vielen Nahaufnahmen vom Gesicht, um zu zeigen, wie sehr Borowski leidet und in dieser Situation gefangen ist“, erklärt Rohde, der erstmals bei einem Kieler „Tatort“ Regie führte.

Wird der Kieler „Tatort“ einem soliden Krimi gerecht?

Dass bei vielen „Tatort“-Teams persönliche Probleme der Kommissare mehr und mehr in den Fokus rücken und den Mordfall in den Hintergrund drängen, sorgt bei Zuschauern der Serie für Kritik. „Borowski und der Schatten des Mondes“ steht kurz davor, das Schicksal des Ermittlers zu stark zu thematisieren.

Da die Handlung aber rechtzeitig die Kurve kriegt, entwickelt sich der 38. Fall von Axel Milberg als Klaus Borowski schlussendlich doch noch zu einem soliden Krimi, wie ihn die klassischen „Tatort“-Fans verstärkt einfordern.

Dabei lebt „Borowski und der Schatten des Mondes“ nicht nur von seiner starken Bildinszenierung, Originalaufnahmen des „Love-and-Peace“-Festivals samt Musik von Jimi Hendrix, sondern auch durch geschickte Zeitsprünge. Dass eine große Ähnlichkeit zwischen dem jungen und dem alten Borowski besteht, ist kein Wunder. Borowski junior wird von Axel Milbergs 15-jährigem Sohn August gespielt.