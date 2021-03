Kiel

Ihre Meinung ist gefragt: Wie gut hat Ihnen der Kieler Tatort "Borowski und die Angst der weißen Männer" gefallen? Geben Sie dem neuen Fall eine Schulnote von 1-6.

>>> Hier geht es zur Umfrage >>>

Kurz und knapp: Darum ging es im Kieler Tatort "Borowski und die Angst der weißen Männer"

Direkt am Ufer wird die misshandelte Leiche einer jungen Frau gefunden. In unmittelbarer Nähe macht der Kieler "Tatort"-Ermittler Kommissar Borowski (Axel Milberg) Trampelspuren im Sand aus. Er erkennt ein Muster darin und bedeckt sie mit Braunalgen. Von höherer Position ist dann die "14" sichtbar, ein Erkennungssymbol amerikanischer Neonazis.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die junge Frau hat in der Nacht ihres Todes in einem beliebten Club in der Nähe gefeiert. Auf den Aufnahmen der Videoüberwachung stoßen Borowski und seine Partnerin Mila Sahin (Almila Bagriacik) auf den verschüchtert wirkenden Außenseiter Mario Lohse (Joseph Bundschuh), der sich frauenverachtende Videos des Scharfmachers Hank Massmann (Arndt Klawitter) ansieht und im Darknet mit Gleichgesinnten chattet. Schnell gerät Lohse in das Visier der Ermittler, kommt aber wieder auf freien Fuß.

Doch im Internet finden Ermittler eine Liste, auf der auch die Politikerin Birte Reimers (Jördis Triebel) als potenzielles Anschlagsziel aufgeführt ist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, um Anschläge zu verhindern.

Wenig Kiel im Kieler Tatort

Obwohl es sich um den Kieler Tatort handelt, ist von der Landeshauptstadt dieses Mal deutlich weniger zu sehen. Das hat verschiedene Gründe, wie Regisseurin Nicole Weegmann im Interview verrät. An welchen Kieler Orten gedreht wurde und wo die anderen Szenen entstanden sind, zeigen wir in einer interaktiven Karte.

Lesen Sie auch: Hier wurde der Kieler Tatort gedreht

Neben Tatort-Star und Urgestein Axel Milberg als Klaus Borowski steht auch wieder Almila Bagriacik als Mila Sahin vor der Kamera. Wie sich das Verhältnis beider Kommissare entwickelt hat, und warum Borowski ein Feminist ist, erzählt Bagriacik im KN-Interview.

Lesen Sie auch: Almila Bagriacik im Tatort-Interview

Sie selbst könnte sich gut vorstellen, noch eine Weile an Milbergs Seite im Tatort mitzuspielen.