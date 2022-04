Kiel

Ein Bagger hat am Freitag kurz nach 11 Uhr die Hochdruckgasleitung der Stadtwerke an der Kiellinie beim Marinestützpunkt beschädigt. Bei Arbeiten auf einer Baustelle erwischte die Baumaschine eine der wichtigen Hochdruckleitungen.

„Aus Sicherheitsgründen haben wir in dem betroffenen Bereich auch sofort den Strom abgestellt“, so Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke. Etwa eine Stunde dauerte der Stromausfall in dem Bereich. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und sorgte während der Entlüftung des Gasrohres für den Brandschutz.

Wichtige Kieler Leitung des Energieversorgers Stadtwerke betroffen

Das beschädigte Gasrohr ist eine der wichtigsten Leitungen des Energieversorgers im Raum Kiel. Die Bruchstelle wurde durch Schieber isoliert und ist inzwischen lokalisiert. „Die Auswirkungen können den gesamten Kieler Norden und die Bereiche bis Gettorf betreffen“, so Sönke Schuster. Bislang habe es keine Lösung für die betroffenen Gaskunden gegeben.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mitarbeiter der Stadtwerke sind zusammen mit Kräften einer Baufirma bereits vor Ort. Zunächst muss das Gasrohr aber vollständig entlüftet werden. Danach soll die beschädigte Stelle freigelegt und untersucht werden. Ziel sei es, diese Rohrstelle so schnell wie möglich zu reparieren und die Gasversorgung für den Kieler Norden wieder herzustellen. Angaben zur Dauer seien noch nicht möglich, so Schuster.

Die Stromversorgung in der Wik konnte nach knapp einer Stunde aber wieder zugeschaltet werden. „Nur in dem Bereich direkt an der Baustelle ist vorerst kein Strom“, so Schuster.

Betroffen davon sind auch geheime Bundeswehr-Liegenschaften, die direkt an die Baustelle grenzen sowie der Marinestützpunkt Kiel.