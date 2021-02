Kiel

Laut Urteil hatte der geständige Angeklagte vier schwere Raubtaten begangen, als er im Juli vergangenen Jahres innerhalb von drei Tagen die Taxifahrer überfiel. Die letzte Tat blieb im Versuch stecken. Die Beute: insgesamt rund 600 Euro. Sein drittes Raubopfer nahm der Angeklagte während der Fahrt von hinten in den Würgegriff und verletzte es leicht am Hals und an der Wange.

Reue und Therapiebereitschaft wirkten strafmildernd

Auf dem Ostring verlor der Fahrer im noch rollenden Pkw kurzzeitig die Kontrolle, konnte einen Unfall gerade noch verhindern. Das Gericht wertete die Aktion als räuberischen Angriff auf einen Kraftfahrer. Danach gab das Opfer seine Tätigkeit als Taxifahrer auf, so das Urteil. Doch im Prozess nahm auch dieser Zeuge die Entschuldigung des zerknirscht wirkenden Angeklagten an.

Geständnis, glaubhafte Reue und Therapiebereitschaft wertete die Kammer strafmildernd, begründete der Vorsitzende Sven Heitmann das bereits rechtskräftige Urteil. Auch wegen des Suchtdrucks, der zur Tatzeit auf dem Angeklagten lastete, gehe man von minder schweren Fällen aus.

Akku vom E-Bike nur ein wertloser Dummy

So verschob sich der Strafrahmen trotz zehn kleinerer Vorstrafen zugunsten des aus Kasachstan stammenden Mannes. Allein der räuberische Angriff auf den Taxifahrer am Steuer hätte ihm sonst fünf Jahre Mindeststrafe beschert. Auch Oberstaatsanwalt Alexander Ostrowski sah mildernde Umstände. Dazu gehörte die Annahme, dass der Täter als Drohmittel statt des in der Anklage beschriebenen Messers wahrscheinlich „nur“ einen Kugelschreiber eingesetzt hatte.

Der vierte und letzte Taxi-Überfall war am 11. Juli vor einem Seniorenheim in der Kirchhofallee gescheitert. Nur wenige Meter vom 3. Polizeirevier in der Von-der-Tann-Straße entfernt, reagierte der Fahrer unerwartet couragiert auf die Geldforderung: Er gab Gas und startete durch. Der Angeklagte nutzte die nächste Gelegenheit zu einem Sprung ins Freie und verschwand ohne Beute.

Drei Tage später brach der Räuber in ein Fahrradgeschäft zwischen 3. Polizeirevier und Landgericht ein. Mit einem Stein zertrümmerte er ein Schaufenster und ließ ein Mountainbike im Wert von 2800 Euro mitgehen. Was nicht auf dem Preisschild stand: Der knapp 1000 Euro teure Akku des Ausstellungsstücks war durch einen wertlosen „Dummy“ ersetzt worden. 300 Euro brachte der Verkauf des E-Bikes ein.

Danach erfolgte die Festnahme im Zuge einer Fahndung. Das Hauptmotiv lag laut Urteil in der Drogenabhängigkeit des Mannes, dem ein Gutachter antisoziale Persönlichkeitsanteile bescheinigte. Kokainkonsum löste jedoch nicht die Beziehungsprobleme des unsicheren und eifersüchtigen Vaters von zwei Töchtern: Er war eher von der Untreue seiner Partnerin überzeugt als von seiner eigenen Vaterschaft.

Schon im März könnte der Angeklagte eine mindestens zweijährige stationäre Therapie in einer geschlossenen Anstalt antreten. Und danach im Erfolgsfall auf Bewährung freikommen, so das Urteil. Hoffnung machten seine Qualitäten als fast durchgängig beschäftigter Arbeitnehmer: Gerade als er die Raubserie hinlegte, wollte ihm sein Chef eine feste Stelle in seinem Handwerksbetrieb anbieten.