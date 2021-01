Kiel

Sechs Monate nach einer Serie von vier Überfällen auf Taxifahrer in Kiel muss sich ein 29-Jähriger wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Einbruchsdiebstahls vor dem Landgericht verantworten. Laut Staatsanwaltschaft beging der in U-Haft sitzende Mann die Taten an drei aufeinanderfolgenden Tagen und erbeutete rund 600 Euro.

Demnach stieg der Angeklagte erstmals in der Nacht zum 9. Juli 2020 in räuberischer Absicht in ein Taxi und forderte den Fahrer auf, ihn nach Gaarden zu bringen. Als der Zeuge gegen 1 Uhr vor der Jugendherberge das Fahrgeld verlangte, zog der Räuber ein Taschenmesser und forderte die Herausgabe seines Besitzes: „Gib mir alles, was du da hast“. Anschließend flüchtete er mit rund 160 Euro Bargeld.

Mit Schnittwunden an Hals und Wange entkam der Taxifahrer

Noch am selben Tag gegen 17 Uhr stieg der Angeklagte in der Kieler Innenstadt vor dem Hotel Astor in ein weiteres Taxi, um sich zum Germaniahafen bringen zu lassen. Auf Höhe der Fußgängerbrücke auf dem Ostufer bedrohte er den Fahrer mit einem Messer und forderte das Portemonnaie. Als der Zeuge sich abschnallte, fiel ihm die Geldbörse aus der Hand. Der Täter floh mit 130 Euro.

Die ersten beiden Opfer blieben unverletzt. Nicht so der dritte Fahrer, zu dem der Täter am nächsten Tag an der Elisabethstraße in den Wagen stieg. Erneut nahm er auf dem Rücksitz Platz und nannte als Ziel eine Adresse in Gaarden. Als der Fahrer unterwegs an einer Ampel halten musste, nahm ihn der Täter von hinten in den Würgegriff und verletzte ihn mit einem Messer. Mit Schnittwunden an Hals und Wange konnte das Opfer flüchten, ließ jedoch seine Geldbörse mit rund 300 Euro zurück. Der Räuber nahm die Beute und verschwand.

Als das vierte Opfer Gas gab, sprang der Täter aus dem Wagen

Im vierten und letzten Fall stieß er am 11. Juli vor einem Seniorenheim in der Kirchhofallee auf einen couragierten Gegner. Trotz massiver Schläge des hinter ihm sitzenden Täters in seinen Unterleib ignorierte der Taxifahrer die Forderung nach Geld, gab stattdessen Gas und startete durch. Der Angeklagte, der nach eigener Aussage früher selbst als Taxifahrer gejobbt hatte, sprang aus dem Wagen und flüchtete.

Festgenommen wurde der 29-Jährige, nachdem er drei Tage später in ein Fahrradgeschäft in der Kirchhofallee eingebrochen war. Das Mountainbike, das er dort mitnahm, kostete laut Vorwurf 2800 Euro. Zum Auftakt des auf vier Verhandlungstage angesetzten Prozesses kündigte der Vater zweier Töchter ein umfassendes Geständnis an. Schon vor dem Haftrichter hatte er sich weitgehend zu den Taten bekannt, hieß es.

Weil die Lebensgefährtin fremdging, verfiel der Angeklagte den Drogen

Hintergrund der Serie sollen Beziehungsprobleme, Drogen und ein zu teures Auto gewesen sein. Der ungelernte Gelegenheitsjobber geriet bei den Raten für seine Mittelklasse-Limousine immer wieder in Verzug. Als er erfuhr, dass seine Lebensgefährtin ihn betrog und sein erstes Kind von einem anderen stammte, folgte der Absturz in Kokain und Heroin.

Voller Misstrauen forderte der Mann später von seiner nächsten Lebensgefährtin einen Vaterschaftstest, als sie ihm „eine Tochter schenkte“. Der Dauerstreit um Eifersucht und Treue vergiftete die Partnerschaft. Kopfschüttelnd erzählt der Angeklagte, wie er kurz vor der Festanstellung bei einer Glaserei stand. „Da lief es sehr gut“, sagt er, „so ein tolles Arbeitsklima“. Offenbar kann er es immer noch nicht fassen, diese Chance vergeigt zu haben.