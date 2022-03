Am Westufer in Kiel ist die Christian-Albrechts-Universität schon sehr präsent. Jetzt ist das Ostufer dran: An der Kaiserstraße in Gaarden wird der Campus der Technischen Fakultät umfangreich erweitert. Den Anfang machen ein modernes Zentrum für Sensor-Forschung und ein neues Hörsaal-Gebäude.