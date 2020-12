Die Deutsche Telekom investiert in Kiel massiv in den Ausbau des Glasfasernetzes: Bis zu 60 Prozent der Haushalte in der Landeshauptstadt sollen in den kommenden Jahren damit versorgt werden. Den Anfang machen 25.000 Haushalte in den Stadtteilen Südfriedhof, Exerzierplatz und Brunswik.