Kiel

Umringt von fünf Bildschirmen und verschiedenen anderen Geräten sitzt Diplom-Physiker Ralf Hellmund im Labor an der Fachhochschule Kiel, während seine Studierenden zu Hause vor ihren Computern sitzen und über eine gesicherte Internet-Verbindung, dem VPN-Tunnel, mit der Fachhochschule verbunden sind. Via Zoom können sie sich miteinander unterhalten.

„Wir wissen nicht so recht, was wir jetzt machen sollen“, sagen ihm zwei Studenten, die bei ihren Messversuchen nicht weiterkommen. Einer aus der Gruppe teilt seinen Bildschirm, damit Ralf Hellmund sehen kann, was auch die Studenten sehen. „Wartet mal“, sagt der Dozent und geht zu den Geräten einen Tisch weiter. „Hier ist doch der falsche Schaltversuch verkabelt“, überlegt er. Schnell eilt Laboringenieurin Andrea Raschke herbei und steckt die Kabel um. Es dauert nicht lange, dann hat sie den richtigen Schaltversuch gesteckt. „Jetzt müsste es wieder funktionieren“, sagt Ralf Hellmund zu seinen Studenten. Und es klappt. Die Messkurve auf dem Bildschirm verändert sich und wird klarer.

Funktionsgenerator per Mausklick bedienen

Der Fachbereich Informatik und Elektrotechnik an der Fachhochschule Kiel hat ein Telelabor eingerichtet, bei dem die Studierenden von ihren Computern zu Hause aus im Labor arbeiten können. „Die Pandemie lässt zurzeit keine Übungen in Präsenz zu“, erklärt Prof. Gerd Stock. „Den Kurs auf die Zeit nach der Pandemie zu verschieben, das ist aber keine Lösung, da sich das Studium dann für einige nur in die Länge ziehen würde.“

Deshalb stehen nun Oscilloscope und Funktionsgenerator in der Hochschule, die Studierenden sitzen zu Hause vor ihren Computern. Auf ihren Bildschirmen sehen sie die Oberfläche der Geräte und können sie per Mausklick bedienen.

„Das funktioniert alles in Echtzeit“, sagt Gerd Stock stolz. Klicken die Studierenden mit der Maus auf die virtuelle Bedienoberfläche des Funktionsgenerators, piept es in der Hochschule am Gerät und die Einstellungen verändern sich. „Die Geräte haben wir extra dafür ausgeliehen. Unsere eigenen sind schon älter und können nicht online bedient werden“, erklärt Gerd Stock.

Ferngesteuerte Geräte gab es auch schon vor Corona

Sechs Zweier-Gruppen betreut Ralf Hellmund gleichzeitig. Immer wieder piepen die Geräte neben ihm, die Monitore blinken, weil sich die Messkurven verändern. Und fast pausenlos schicken die Studierenden via Zoom einen Hilferuf an ihren Dozenten, wenn sie nicht weiter kommen. „Manchmal ist es gar nicht so leicht, hier den Überblick zu behalten“, sagt Ralf Hellmund, dessen Schreibtisch mit den zahlreichen Bildschirmen, Geräten und Kabeln aussieht wie eine Kommandobrücke in einem kleinem Raumschiff.

Neu ist die Idee eines Telelabors nicht. „Wir haben schon vor 30 Jahren, als das Internetzeitalter gerade begann, angefangen, Geräte fernzusteuern“, erzählt Stock. Auch im Fernstudium sei das völlig üblich. Doch nicht immer funktioniert alles reibungslos. „Es kommt schon immer wieder vor, dass die Studierenden sich nicht einloggen können oder dass deren Internet nicht ausreichend leistungsfähig ist“, sagt Gerd Stock. „Im Zweifel können die Studierenden dann aber auch hierher kommen.“

Die Anforderungen an die Studierenden sind in der vergangenen Zeit enorm gestiegen, weiß Prof. Stock. „Ich habe früher einen Taschenrechner fürs Studium gebraucht. Heute brauchen Studierende einen Computer, am besten mit zwei Bildschirmen, Mikrofon und Kamera. Nicht jeder hat das. Gerade ausländische Studierende, die nur vorübergehend hier sind, haben da Probleme.“ Daher ist das liebevoll genannte Telelab21 keine Alternative zu einem echten Laborkurs, weiß der Professor. Im Telelab könnten die Studierenden zwar lernen, die Geräte zu bedienen. Doch wie man die Kabel richtig steckt, dass müssen die Studierenden vor Ort erfahren.