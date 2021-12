Von Kristiane Backheuer

Der Jahreswechsel wirbelt einige Termine durcheinander. So bleiben das Hörnbad und die Schwimmhalle Schilksee am 31. Dezember und am 1. Januar geschlossen. In Schilksee beginnt der Schwimmsport sogar noch einen Tag später, nämlich am 3. Januar. Quelle: Ulf Dahl