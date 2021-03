Kiel

Wegen Ostern bekommen Kieler Wochenmärkte und die Müllabfuhr geänderte Termine. So werden die Wochenmärkte in Holtenau, Schilksee, Mettenhof und der Wik von Karfreitag auf Gründonnerstag, 1. April, vorverlegt. Auf den Marktflächen ist das Parken dann nicht möglich. Die Märkte am Sonnabend finden wie gewohnt statt. Der Markt auf dem Blücherplatz fällt am Ostermontag, 5. April, aus.

Auswirkungen auch auf die Müllabfuhr

Die Osterfeiertage wirken sich auch auf die Abfuhrtermine des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) aus. Vor Ostern wird die Abfuhr vorgezogen, nach den Feiertagen kommt die Müllabfuhr jeweils einen Tag später. Das bedeutet: Von Karfreitag wird die Leerung auf Gründonnerstag vorverlegt. Der ABK bittet die Kielerinnen und Kieler darum, diese Verschiebung bei der Bereitstellung der Tonnen zu beachten.

Für Gelbe Säcke und Tonnen gilt hingegen: Vor Karfreitag ist alles wie immer, die Firma Remondis holt die Freitag-Abholung am Karsonnabend, 3. April, nach. Die Leerungstermine für die eigene Adresse können stets auf der ABK-Internetseite abgefragt werden.