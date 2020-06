Tesla-Großlieferung über Kiel

Kiel

Die Elektroautos kamen aus dem belgischen Hafen Zeebrügge und sollen zur Auslieferung an die Kunden in Norwegen und Schweden. Die „Color Fantasy“ nahm allein neun Autotransporter mit je sieben Autos an Bord. Hinzu kamen noch Transporte mit Porsche-SUV.

Die Color Line hatte am Donnerstag nach drei Monaten Corona-Pause erst wieder die Möglichkeit zum Transport eröffnet. Die Tesla werden oft in größeren Gruppen mit Spezialtransportern befördert, bei denen die Lkw-Fahrer mitreisen.

In diesem Fall waren es auch Lastwagen von skandinavischen Speditionen, die für hochwertige Fahrzeugbeförderungen genutzt werden.

Derartige Transporte sind seit Donnerstag mit der Color Line wieder in größerem Umfang möglich. Die seit März allein auf der Oslo-Route fahrende Frachtfähre „Color Carriere“ hatte nur Platz für zwölf Lastwagenfahrer.

Nächster Transport am Wochenende

Ähnlich wie am Norwegenkai sah es am Ostseekai bei der Stena Line aus. Bei der Stena Line stand ebenfalls ein Transporter-Konvoi mit Tesla-Fahrzeugen für Schweden. Auch sie kamen aus Zeebrügge.

In dem belgische Hafen war am Montag der erste von zwei Autotransportern mit Tesla-Autos aus den USA eingetroffen. Ein zweiter Transporter machte am Donnerstag in Zeebrügge fest. Deshalb wird auch in den nächsten Tagen mit weiteren Tesla-Transporten auch in Kiel erwartet.

„Ob es regelmäßige Transporte werden, können wir noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall freut es uns, dass die Color Line für diese Transporte genutzt wird“, sagt Geschäftsführer Dirk Hundertmark.

Die Color Line transportiert auf den Fähren traditionell einen Teil des Neuwagenbedarfs Norwegens. Neben Tesla-Stammwerk reisten auch Elektro-Autos aus dem Hause Audi, BMW und Mercedes.

