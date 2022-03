Kiel

2G plus? Fast überall abgeschafft. 3G? Nur noch in Krankenhäusern und einigen wenigen anderen Einrichtungen. Die umfassenden Corona-Lockerungen sorgen dafür, dass ein negativer Corona-Test seine Funktion als Eintrittskarte fürs Theater, das Restaurant oder den Friseur verliert. Was bedeutet das für die Teststationen in Kiel? Kommt jetzt kaum noch jemand zum Testen vorbei? Könnte man erwarten. Doch die Realität sieht anders aus.

„Die Testzahlen sind ziemlich gleichgeblieben“, sagt Malte Timm, der in Kiel mehrere Teststationen betreibt. Sven Holtorf, Betreiber einer Station in Friedrichsort, berichtet Ähnliches. Auch Axel Strehlitz von der Teststation Corona-Freepass im Sophienhof spricht von einem weiterhin großen Bedürfnis der Menschen, sich testen zu lassen.

Corona-Teststation in Kiel: Positivrate steigt deutlich an

Einen Einbruch hat er allerdings zu verzeichnen: Seit den Lockerungen in Schleswig-Holstein sind die Testungen im Vergleich zum Zeitraum um etwa 20 Prozent gesunken. Dennoch sei man weiterhin auf einem hohen Niveau. Auch die Zahl der Teststationen in Kiel bleibt konstant – eine Schließungswelle ist nicht zu beobachten. Woran liegt das?

„Bei vielen Menschen ist aktuell der Verdacht hoch, dass sie sich infiziert haben“, sagt Strehlitz. Deswegen ließen sie sich testen, um Gewissheit zu haben. Die Corona-Zahlen steigen in Kiel tatsächlich auf immer neue Rekordwerte.

In der Teststation von Strehlitz ist die Positivrate der Schnelltests in der vergangenen Woche um 50 Prozent gestiegen. Jeder 30. Test sei jetzt positiv, sagt er. In einer anderen Teststation, die er in Hamburg betreibt, sei es zwischenzeitlich sogar jeder siebte Test gewesen.

Verwirrung um fehlenden Testverordnung in Kiel

Auch Sven Holtorf bekommt von dieser Entwicklung etwas mit. Die Zahl der PCR-Tests, die er in seiner Station ebenfalls durchführt, wird in letzter Zeit immer größer. Denn über diesen Weg werden positive Schnelltests bestätigt – und davon gibt es derzeit besonders viele.

Verwirrung gibt es derweil über das Vorgehen des Bundes. Denn am 31. März läuft die aktuelle Testverordnung aus, die unter anderem die Kostenübernahme des Bundes für die Schnelltests regelt. Eine neue Verordnung ist noch immer nicht verabschiedet worden.

„Wenn die Kunden ihren Test wieder selbst zahlen müssen, wird sich das Geschäft für viele wahrscheinlich nicht mehr lohnen“, sagt Strehlitz. „Wir dürfen den Fehler aus dem Herbst nicht wiederholen.“ Im vergangenen Herbst war der Bund zwischenzeitlich nicht mehr für die Kosten der Bürgertests aufgekommen.

Und jetzt? „Wir sind etwas ratlos, wie es weitergeht“, sagt Malte Timm. Die Planungssicherheit sei ob der fehlenden Testverordnung ab April nicht gegeben. Er gehe aber von einer Verlängerung der Verordnung aus – am Wochenende eröffnete Timm sogar eine neue Teststation im CAP am Kieler Hauptbahnhof.

Stöcken möchte Teststationen in Kiel zunächst erhalten

Auch wenn die neue Testverordnung noch nicht steht – sie soll kommen. Das Bundesgesundheitsministerium kündigte bereits eine Verlängerung bis Ende Mai an. Solange sollen auch die Bürgertests weiter vom Staat bezahlt werden. Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD) begrüßt diesen Plan: „Ich bin fest davon überzeugt, dass man die Teststationen jetzt noch nicht einstellen sollte.“

Viele Menschen hätten sich daran gewöhnt, sich vor Besuchen von bestimmten Einrichtungen testen zu lassen. Zudem sei die Test-Infrastruktur wichtig für die vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Dass der Bedarf da ist, bestätigt Timm. Eine seiner Teststationen liegt direkt am Welcome Center in Kiel. Mittlerweile hat er dort sogar russischsprachige Mitarbeiter eingestellt.

Die Teststationen in Kiel werden also noch bleiben. Ab Juni sollen die Kosten für die Bürgertests aber endgültig nicht mehr vom Bund übernommen werden. Die warme Jahreszeit werde voraussichtlich zu einer Verringerung der Virus­übertragung führen, schreibt das Bundesgesundheitsministerium. Malte Timm plant aber schon über den Sommer hinaus. „Ich gehe davon aus, dass die Corona-Tests im kommenden Herbst wieder gebraucht werden.“