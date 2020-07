Kiel.

Mit Verständnis haben Kiels Ratsfraktionen auf die Kritik an der Preiserhöhung im öffentlichen Nahverkehr reagiert. Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) hatte am Mittwoch angekündigt, ab dem kommenden Sonnabend die Preise für Einzelfahrten um zehn Cent auf 2,70 Euro und für Tageskarten um 30 Cent auf 8,10 Euro anzuheben. Auch Monatstickets kosten künftig mehr.

Im Internet hatte diese Nachricht für eine Welle der Entrüstung gesorgt: Viele Kunden machten ihrem Ärger über die teureren Bustickets Luft. Sie sahen in der Preissteigerung zudem einen Widerspruch zu dem Vorhaben der Stadt, den öffentlichen Nahverkehr langfristig attraktiver und günstiger zu machen.

Einigkeit über günstigere Tickets bei Ratsversammlung

Tatsächlich waren sich im Juni noch alle Fraktionen einig: Die Ratsversammlung hatte einstimmig für einen Antrag gestimmt, der nicht nur günstigere Bustickets für Auszubildende und sozial Schwache vorsah, sondern sich auch für alle Kieler Fahrgäste am Wiener Modell orientieren wollte. Ein Jahresticket sollte demnach nur noch 365 Euro kosten, ein Euro pro Tag also. Das jedenfalls war der politische Wille, einzulösen bis zum Jahr 2023.

Die KVG, eine hundertprozentige Tochter der Stadt, sowie die Landeshauptstadt Kiel hatten deshalb Anfang des Jahres in den Gremien der Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH, der Dachgesellschaft von 34 Bahn- und Busunternehmen im Land, gegen die nun verkündete Preiserhöhung gestimmt. Ohne Erfolg: Die Mehrheit war für die teureren Tickets.

SPD : "Wir haben uns alle darüber geärgert"

Achim Heinrichs, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, kann die Wut der Kieler Bürger nachvollziehen: „Wir haben uns alle darüber geärgert. Wir müssen etwas tun, was wir nicht wollen, sondern was uns von außen übergestülpt wurde.“ Vor allem den Zeitpunkt der Erhöhung kritisiert Heinrichs: Während der Pandemie haben viele Kunden den Bus aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus gemieden, die Einbußen für die KVG betragen schon jetzt einen hohen einstelligen Millionenbetrag, so der Ratsherr. „Diese Menschen zurück in den öffentlichen Nahverkehr zu holen, ist ohnehin schon sehr schwierig. Höhere Preise machen das nicht einfacher.“

Doch genau das sei ja das erklärte Ziel. Eine Alternative zu der Preisvorgabe des Tarifverbundes habe es nach Ansicht von Achim Heinrichs trotzdem nicht gegeben: „Der bürokratische Aufwand wäre gewaltig gewesen, wenn die Stadt die Differenz übernehmen würde.“ Nun müsse es in den kommenden Jahren darum gehen, so Heinrichs, Überzeugungsarbeit zu leisten, damit das Ein-Euro-Ticket doch noch eines Tages Realität wird. „Wir sind permanent in Verhandlungen mit den anderen Mitgliedern. Am Ende heißt die Gleichung: Je besser die anderen im Verbund mitspielen, desto weniger müssen wir draufzahlen.“

Grünen wähnen sich in Nah.SH-Falle

Dirk Scheelje, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, befürchtet ein hartes Ringen im Tarifverbund: „Da müssen wir dicke Bretter bohren. Wir sitzen in der landesweiten Nah.SH-Falle.“ Das System, wie es jetzt ist, mache den Nahverkehr aus seiner Sicht aber immer unattraktiver: „Das versteht niemand mehr.“

Ganz so dramatisch sieht es Rainer Kreutz, zuständig für Verkehrspolitik in der CDU-Fraktion, nicht. Er war hin- und hergerissen ob der Nachricht der höheren Preise: „Natürlich ist eine Erhöhung in dieser Corona-Phase unglücklich, aber andererseits hat die Stadt nichts zu verschenken. Die Erhöhung mindert nicht die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs.“ Momentan nutzten ohnehin nur diejenigen den Bus, die darauf angewiesen sind, so Kreutz. Ein Ausstieg aus dem Tarifverbund, den es seit 2005 gibt, ist für den Ratsherrn keine Option: „Das wäre Blödsinn. Wir brauchen den Verbund.“