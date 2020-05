Studentenwohnungen im alten Speicher

Kiel

Den Charme eines denkmalgeschützten Gebäudes verkörpert der Haß-Speicher schon lange nicht mehr. In der Fassade haben sich unübersehbar Risse gebildet, die Außenwände sind mit Graffiti beschmiert. In gut zwei Jahren soll das alles anders aussehen. Bei der umfangreichen Sanierung soll das historische Gebäude sein Gesicht so gut es geht behalten, verspricht der Berliner Investor.

Historische Fassade soll wiederhergestellt werden

„Die historische Fassade wird an drei Seiten original wiederhergestellt“, verspricht Reinvesta-Geschäftsführer Jörg Apelt. „Der Dachaufbau und die Fassade nach Norden sind eine Neuinterpretation.“ Ziel von Reinvesta ist es, das vierstöckige Gebäude „fit für die Zukunft“ zu machen. „Wir fühlen uns verpflichtet, zu erhalten, was möglich und nötig ist, und zu rekonstruieren, was über die Jahrhunderte verloren ging.“ Das gilt besonders für die aufwendige Fassadengestaltung mit wechselnden Putzflächen und die gliedernden Backsteinpfeiler.

Die Pläne für den Umbau liegen vor, Baubeginn ist 2021. Voraussichtlich zum Wintersemester 2022 können die Apartments bezogen werden, die allerdings nicht nur Studenten vorbehalten sind. Auch Azubis, Berufsanfänger oder Berufspendler können in die Ein- bis Zweizimmer-Wohnungen einziehen, die vollmöbliert und mit einer Einbauküche versehen sind und zwischen 21 und 66 Quadratmeter groß sind. Gleichzeitig entsteht eine Dachterrasse mit Blick auf die Förde.

15 Millionen Euro für 72 Apartments

15 Millionen Euro investiert Reinvesta, das auch schon in Halle ein „Station“-Projekt mit Studentenapartments realisiert hat, für den Umbau und die Sanierung des Haß-Speichers. Die 72 Apartments auf einer Grundfläche von 2263 Quadratmetern werden verkauft und nach der Fertigstellung vermietet.

Den Standort am Schwedendamm bezeichnet Reinvesta-Projektleiter Markus Pöllinger als „Glücksfall“. Für ihn ist „The Station“ das neue Eingangstor nach Gaarden. Den Stadtteil sieht er durch zahlreiche weitere Bauprojekte im Wandel und im Aufschwung. So entstehen am Ostufer unter anderem der neue Ostufer-Campus der Technischen Fakultät, an der Hörn sind mittlerweile alle freien Grundstücke verkauft, sodass dort in den nächsten Jahren ein neues Viertel für Leben und Arbeiten errichtet werden kann. Nicht weit entfernt vom Schwedendamm, in der Marthastraße, entsteht mit „Marthas Insel“ ebenfalls eine komplett neue Wohnsiedlung.

Diese Bauprojekte für Studenten stehen in den Startlöchern

Mit den 72 Wohneinheiten wird „The Station“ einen kleinen Beitrag leisten, die Wohnungsknappheit bei Studentenwohnungen in Kiel zu lindern, wenngleich es sich um keinen geförderten Wohnraum handelt und es keine Kooperation mit dem Studentenwerk gibt. In den kommenden Jahren hat sich die Stadt als Ziel gesetzt, dass mindestens 2000 neue Wohnungen für Studenten entstehen sollen. 1300 davon sollen öffentlich gefördert sein. Angestoßene Projekte gibt es bereits am Torfmoorkamp (150 Wohneinheiten), an der Hörn (105 Wohneinheiten) oder in der Alten Mu (140 Wohneinheiten). Bis 2030 sollen außerdem in dem neu geplanten Uni-Viertel am Bremerskamp zusätzlich 390 Studentenwohnungen gebaut werden. Bislang kann das Studentenwerk 1936 Wohnheimplätze anbieten.

