Kiel

Das Bühnenbild zwischen den samtroten Vorhängen ist verwaist. Viele Monate war das so, weil Heinz Lauenburger nicht spielen durfte. Nun herrscht zum Glück nur noch die Ruhe vor dem Ansturm der Kinder, die im „Theater mit Puppen“ bei Famila in der Wik die Aufführung von „Der Grüffelo“ sehen wollen.

Lauenburger sitzt zwischen den prunkvollen Wohnwagen und dem spitzen Vorstellungszelt und ist zufrieden. Zufrieden, dass die Puppen in seinem Theater endlich wieder tanzen. „Die ganzen Monate hat es gekribbelt“, sagt der 65-Jährige. Wie die gesamte Kulturbranche hat die Corona-Pandemie auch sein „Theater mit Puppen“ lahmgelegt.

Ab dem 14. Juli: „Pettersson und Findus“

In den Ferien gastiert das Theater nun länger in Kiel als die gewöhnlichen zehn Tage: Fast zwei Monate ist es in der Landeshauptstadt – und hat zwei Stücke im Gepäck. Noch bis Sonntag ist „Der Grüffelo“ zu sehen, ab dem 14. Juli erobern Pettersson und Findus die Bühne.

Das Virus hätte die Lauenburgers fast ihre 192-jährige Familientradition gekostet. Im März vergangenen Jahres mussten sie alle Aufführungen absagen. „Die Kasse war total leer“, sagt Lauenburger. Nach einer wenig besuchten Spielphase während des heißen Sommers sei anschließend das Weihnachtsgeschäft weggefallen.

Mehr als spärliche Corona-Hilfen im November und Dezember hätten die Puppenspieler nicht bekommen, sagt Lauenburger. „Wir haben viele Puppen verkauft, um uns über Wasser zu halten.“ Schließlich habe ihn die Geschäftsführung der Famila-Märkte, zu der er eine enge Verbindung habe, finanziell unterstützt, damit das Theater wieder starten konnte. Zum Dank solle es nächstes Jahr eine Faust-Aufführung geben.

Drei Generationen sind im Puppentheater hinter der Bühne

Auch Enkelin Selina ist ein Fan der Puppen. Quelle: Uwe Paesler

Seit zehn Jahren gastiert die Familie bei Famila in der Wik, nach Kiel kommt sie aber seit rund 60 Jahren. Inzwischen bespielen drei Generationen die Bühne: Seniorchef Heinz Lauenburger, sein Sohn und Geschäftsführer Heinz-Hubert mit seiner Frau Angelique und ihr zwölfjähriger Sohn Michael erwecken die Figuren zum Leben. Auch die sechsjährige Enkelin Selina ist begeistert vom Familientheater. Damit ist es bereits in der achten Generation angekommen.

Wie Lauenburgers Ur-Ur-Großvater seit der Gründung 1829 mit dem Pferdewagen von Gaststätte zu Gaststätte fährt die Familie nicht mehr. In aufwendig gestalteten Wohnwagen, die fast so alt sind wie Lauenburger selbst, reist sie durch Norddeutschland. Regelmäßig rufe der Circus Roncalli an und wolle sie abkaufen. Regelmäßig lehne Lauenburger ab. Schließlich ist das sein Leben.

„Der Grüffelo“: bis 4. Juli, Mittwoch bis Freitag um 17 Uhr, Sonnabend und Sonntag um 11 Uhr und 15 Uhr. „Pettersson und Findus“: vom 14. Juli bis 1. August, Mittwoch bis Freitag um 17 Uhr, Sonnabend und Sonntag um 11 Uhr und 15 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro pro Person. Karten gibt es nur an der Tageskasse. Erwachsene benötigen einen tagesaktuellen Corona-Test.